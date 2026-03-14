"Er is geen houdbaarheidsdatum": Actrice Ali Larter (50) reageert op kritiek.

In Hollywood blijft de leeftijd van actrices een terugkerend discussiepunt. De Amerikaanse actrice, model en producente Ali Larter sprak zich onlangs uit over dit onderwerp. Op 50-jarige leeftijd reageerde ze op kritiek die op sociale media was geuit over haar rol in de serie "Landman", en stelde ze dat leeftijd geen belemmering mag vormen voor hoe vrouwen op het scherm worden neergezet.

Reacties na zijn rol in de serie "Landman"

Ali Larter speelt de hoofdrol in de serie "Landman", een productie van Taylor Sheridan die wordt uitgezonden op Paramount+. Ze vertolkt de rol van Angela Norris, een personage dat wordt omschreven als charismatisch. Na de uitzending van de serie uitten sommige gebruikers op sociale media hun verbazing over het feit dat een vrouw van boven de 50 aantrekkelijk werd neergezet in een fictief werk. Toen haar hiernaar werd gevraagd in een interview, antwoordde de actrice dat ze de reactie niet begreep. "Aantrekkelijk zijn heeft geen houdbaarheidsdatum", verklaarde ze.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Ali Larter (@alilarter)

Een reactie op leeftijdsgerelateerde stereotypen

In haar verklaringen legt Ali Larter uit dat deze reactie "nog steeds een aantal hardnekkige ideeën in de entertainmentindustrie weerspiegelt". Volgens haar moet de opvatting dat de charme of zichtbaarheid van een vrouw beperkt wordt door haar leeftijd, veranderen. Ze benadrukte ook: "Ik vind het vreemd dat sommige mensen geschokt zijn dat een vrouw van veertig of vijftig aantrekkelijk kan worden gevonden."

Een carrière die zich over meerdere decennia uitstrekt.

Ali Larter begon haar carrière in de jaren 90, aanvankelijk als model, voordat ze de overstap maakte naar film en televisie. Ze verwierf bekendheid met verschillende populaire films, waaronder "Final Destination" en "Resident Evil", en speelde ook een hoofdrol in de serie "Heroes" in de jaren 2000. Door de jaren heen is ze blijven verschijnen in diverse producties en heeft ze haar activiteiten binnen de entertainmentindustrie verder uitgebreid.

Een terugkerend debat in Hollywood.

De leeftijd van actrices is helaas een terugkerend thema in Hollywood. Verschillende studies hebben aangetoond dat vrouwelijke rollen minder vaak voorkomen naarmate vrouwen ouder worden, met name na hun veertigste. Sommige actrices en regisseurs pleiten daarom voor een meer diverse representatie van vrouwen op het scherm, van alle leeftijden. De uitspraken van Ali Larter maken deel uit van deze bredere discussie over de positie van vrouwen in de film- en televisie-industrie.

In reactie op kritiek over haar leeftijd herhaalde Ali Larter dat de representatie van vrouwen op het scherm niet beperkt mag worden door stereotypen. Op 50-jarige leeftijd bevestigt ze haar wens om door te gaan met het "vertolken van diverse personages" en benadrukt ze dat "charme en zichtbaarheid niet aan een houdbaarheidsdatum gekoppeld mogen worden".