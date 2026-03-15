"Een zak botten": Model Bella Hadid wakkert het debat over "skinny shaming" opnieuw aan.

Het lichaam van beroemdheden is helaas altijd onderwerp van commentaar op sociale media. Het Amerikaanse model Bella Hadid ondervond dit onlangs aan den lijve na een opvallende verschijning op de rode loper. Verschillende online reacties bekritiseerden haar figuur en vonden haar "te dun", waarmee het terugkerende debat over "skinny shaming" – een vorm van stigmatisering gericht op mensen die als "te dun" worden beschouwd – opnieuw werd aangewakkerd.

Reacties na een publieke verschijning

Bella Hadid trok onlangs alle aandacht op een evenement in Los Angeles, waar ze verscheen in een outfit die al snel viraal ging op sociale media. Hoewel velen haar stijl prezen, richtten sommige reacties zich op haar figuur. Onder sommige berichten gebruikten gebruikers termen als 'zak botten' of 'skeletachtig' om het model te beschrijven. Deze reacties leidden tot een bredere discussie over hoe er in de openbare ruimte commentaar wordt geleverd op het lichaam van vrouwen, inclusief dat van beroemdheden.

Wat is "skinny shaming"?

De term 'skinny shaming' verwijst naar negatieve, hatelijke en spottende opmerkingen gericht aan mensen die als 'te dun' worden beschouwd. Deze vorm van body shaming houdt in dat iemands uiterlijk wordt beoordeeld of bekritiseerd vanwege zijn of haar dunheid. Het kan zich uiten in opmerkingen over gewicht, aannames over gezondheid of opmerkingen over het uiterlijk. Deskundigen leggen uit dat deze kritiek psychologische gevolgen kan hebben, met name voor het zelfvertrouwen en het lichaamsbeeld.

Tegenstrijdige voorschriften over vrouwenlichamen

De reacties rondom Bella Hadid illustreren ook een tegenstrijdigheid die vaak ter sprake komt in discussies over schoonheidsidealen. Vrouwen kunnen bekritiseerd worden omdat ze "te dun" zouden zijn, maar ook omdat ze niet aan bepaalde dunheidscriteria voldoen. Deze opmerkingen dragen bij aan een bredere vorm van body shaming, waarbij iemands lichaam publiekelijk wordt beoordeeld of geëvalueerd. Verschillende onderzoekers wijzen erop dat deze tegenstrijdige normen de sociale druk rondom uiterlijk kunnen versterken.

Een bredere discussie over schoonheidsidealen

Bella Hadid heeft in diverse interviews al gesproken over de druk rondom lichaamsbeeld in de mode-industrie. Met name modellenwerk wordt vaak geassocieerd met zeer specifieke lichaamsidealen, wat opmerkingen over het uiterlijk van modellen kan versterken. De discussies rondom body shaming en skinny shaming maken daarom deel uit van een breder debat over lichaamsdiversiteit in de media en de mode.

Samenvattend laten de reacties op Bella Hadids verschijning zien hoe vaak het lichaam van vrouwen onderwerp van commentaar blijft in de publieke sfeer. Of de kritiek nu betrekking heeft op slankheid of andere fysieke kenmerken, deze discussies wakkeren regelmatig het debat over schoonheidsidealen en de beoordeling van het uiterlijk van vrouwen weer aan, met name in de media en op sociale netwerken.