Een gewaagde foto van actrice Nicole Kidman (58) zorgt voor veel ophef online.

Nicole Kidman blijft de aandacht trekken, ver buiten haar filmrollen. De Australisch-Amerikaanse actrice, producente, zangeres en regisseuse zorgde onlangs voor veel ophef online na de publicatie van een fotoshoot die als "gedurfd" werd bestempeld. De foto, die op sociale media werd gedeeld en door verschillende media werd opgepikt, leidde tot talloze reacties. Sommigen prezen "het zelfvertrouwen van de actrice", terwijl anderen bredere vragen opwierpen over leeftijd in de entertainmentindustrie.

Een veelbesproken fotoshoot

Op de foto is Nicole Kidman te zien in kousen en panty's, in een elegante omgeving die een chique maar zelfverzekerde uitstraling heeft. De publicatie van deze foto leidde al snel tot reacties online. Veel internetgebruikers prezen "de durf van de actrice en haar keuze om haar imago op 58-jarige leeftijd volledig te omarmen". Andere reacties wezen erop dat "dit soort foto's nog steeds zelden geassocieerd worden met actrices boven de 50", wat de omvang van de reacties verklaart.

Een carrière gekenmerkt door "gedurfde" keuzes.

Nicole Kidman heeft zich gedurende meerdere decennia gevestigd als een van de meest vooraanstaande figuren in de internationale filmwereld. De actrice heeft samengewerkt met talloze gerenommeerde regisseurs, waaronder Jane Campion, Gus Van Sant, Alejandro Amenábar en Park Chan-wook. Haar filmografie omvat diverse genres, van onafhankelijke films tot grote Hollywoodproducties.

In 2003 won ze de Academy Award voor Beste Actrice voor haar rol in "The Hours", waarin ze de schrijfster Virginia Woolf vertolkte. In de loop der tijd heeft ze ook een aanzienlijke televisiecarrière opgebouwd, met name met de series "Big Little Lies" en "The Undoing".

Steunbetuigingen vanuit de industrie

De fotoshoot oogstte ook positieve reacties binnen de filmindustrie. Verschillende beroemdheden betuigden hun steun aan de actrice op sociale media. Actrice Jamie Lee Curtis deelde bijvoorbeeld de foto en prees het zelfvertrouwen van haar collega.

Dit soort reacties benadrukt een vorm van solidariteit onder actrices in de entertainmentindustrie, die te maken hebben met kritiek op hun leeftijd. Veel online gebruikers prezen Nicole Kidman ook voor haar aanhoudende, assertieve aanwezigheid in de media en de kunstwereld.

Een terugkerend debat over leeftijdsdiscriminatie in Hollywood.

De reacties op deze afbeelding maken deel uit van een bredere discussie over leeftijdsdiscriminatie in de filmindustrie. Veel actrices hebben gesproken over de moeilijkheden die ze ondervinden bij het verkrijgen van bepaalde rollen naarmate hun carrière vordert. Verschillende organisaties en studies hebben ook aangetoond dat vrouwelijke rollen minder vaak voorkomen naarmate vrouwen ouder worden, met name na hun veertigste. In deze context proberen sommige figuren in de filmindustrie deze normen aan te vechten door een prominente positie te blijven innemen in de media- en artistieke wereld.

Met deze veelbesproken fotoshoot verstevigt Nicole Kidman haar positie in de filmindustrie en draagt ze, al dan niet bewust, bij aan een breder debat over leeftijd, zichtbaarheid en de representatie van vrouwen in Hollywood.

"Er is geen houdbaarheidsdatum": Actrice Ali Larter (50) reageert op kritiek.

In Hollywood blijft de leeftijd van actrices een terugkerend discussiepunt. De Amerikaanse actrice, model en producente Ali Larter...

Zendaya blaast een van Carrie Bradshaws meest iconische jurken nieuw leven in en zorgt voor een sensatie.

De Amerikaanse actrice, producente en model Zendaya, vaak vergezeld door haar stylist Law Roach, vindt het leuk om...

Leni Klum maakt indruk in een minimalistische zwarte outfit met een kokerrok.

Het Duits-Amerikaanse model en tv-presentatrice Leni Klum trok alle aandacht op de rode loper met een minimalistische en...

Aan het zwembad viert deze Olympische kampioene haar 23e verjaardag op TikTok.

De Amerikaanse gymnaste Suni Lee, een Olympisch kampioene die bekendstaat om haar talent en vastberadenheid, nam een welverdiende...

Op 50-jarige leeftijd verrast Eva Longoria met een nieuw kapsel.

De Amerikaanse actrice, regisseur, producent en model Eva Longoria pronkt met een nieuw kapsel, dat ze combineert met...

In een kanten jurk trekt dit Amerikaanse model de aandacht.

Op het Vanities-feest in Los Angeles stal Kaia Gerber opnieuw de show. Het Amerikaanse model en actrice, dochter...