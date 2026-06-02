De bruiloft van Dua Lipa: de zangeres ontroert haar fans met nieuwe foto's.

De Britse singer-songwriter Dua Lipa heeft de eerste beelden van haar huwelijk met de Britse acteur Callum Turner, dat op 31 mei 2026 zal plaatsvinden, gedeeld op haar Instagram-account. De foto's ontroerden haar miljoenen volgers direct.

Emotioneel geladen foto's

De publicatie, deels in zwart-wit, onthult verschillende hoogtepunten van de dag. Op een foto wachten de pasgetrouwden, vol genegenheid, op een bankje bij het stadhuis. Op een andere foto dalen ze hand in hand en met een brede glimlach de trappen van het gebouw af, onder een regen van bloemblaadjes die door hun dierbaren worden gestrooid. Een derde foto toont hen innig omhelzend, waarbij de breedgerande hoed van bruid Dua Lipa hun gezichten subtiel verbergt. Een romantisch detail: Dua Lipa droeg een boeket IJslandse klaprozen in zachte tinten.

Een trouwoutfit

Voor de gelegenheid koos Dua Lipa voor een op maat gemaakte couture-outfit, ontworpen door haar creatief directeur, Daniel Roseberry. In plaats van een traditionele trouwjurk koos ze voor een ivoorkleurig ensemble bestaande uit een getailleerd jasje en een asymmetrische rok. De look werd compleet gemaakt met een spectaculaire hoed met brede rand, witte handschoenen en bijpassende pumps met spitse neus. Naast haar koos Callum Turner voor ingetogen elegantie in een marineblauw pak met bijpassende stropdas.

Een burgerlijk huwelijk

Volgens persberichten gaven het stel elkaar het jawoord op 31 mei 2026 – een datum die Dua Lipa zelf bevestigde in het onderschrift van haar Instagram-post – tijdens een burgerlijke ceremonie in Old Marylebone Town Hall in Londen. De gebeurtenis vond in besloten kring plaats, met alleen naaste familie en vrienden aanwezig. Dua Lipa en Callum Turner, wier relatie begin 2024 openbaar werd, waren al verloofd voordat ze hun verbintenis officieel bevestigden in 2025.

Door deze foto's te delen, biedt Dua Lipa haar fans een zeldzame en ontroerende blik op een intiem moment. Tussen de elegante haute couture, de plechtige setting en de gedeelde emotie markeert deze bruiloft een nieuw, persoonlijk hoofdstuk voor een van de meest gevolgde artiesten van haar generatie.