Op 37-jarige leeftijd zorgde model Candice Swanepoel voor opschudding in een minimalistische zwarte jurk.

Het Zuid-Afrikaanse model Candice Swanepoel deelde een reeks foto's op Instagram waarop ze poseert in een minimalistische zwarte jurk, een bericht dat veel fans op het sociale netwerk in verrukking bracht.

Een jurk met uitsparingen

Op de foto's draagt Candice Swanepoel een nauwsluitende zwarte jurk met een diepe decolleté. Als accessoires koos ze voor ingetogen elegantie: een paar gouden ringen en armbanden. Haar volumineuze blonde haar vormt een opvallend contrast met de donkere tinten van de outfit. In de reacties reageerden haar volgers enthousiast. "Ja Candice!" , "Schitterend!" , "Het ultieme statement" : de reacties stroomden binnen onder de carrousel, die al snel veel likes verzamelde.

Een publicatie die haar merk ten goede komt.

Candice Swanepoel deelde deze fotoshoot ter promotie van haar eigen merk, Tropic of C, dat ze in 2018 oprichtte. Oorspronkelijk gespecialiseerd in milieuvriendelijke strandkleding, heeft het merk zich geleidelijk aan ontwikkeld tot een prêt-à-portercollectie, met een herkenbare signatuur: getailleerde, minimalistische kledingstukken en een aanpak die resoluut wordt belichaamd door oprichtster Candice Swanepoel.

Met deze elegante zwarte jurk bevestigt Candice Swanepoel wat haar stijl al bijna twee decennia kenmerkt: een zeldzaam talent om van eenvoud een waar manifestatie van verfijning te maken.