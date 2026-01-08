"Waarom zou je moeten trouwen om gelukkig te zijn?": Deze zangeres doorbreekt een taboe

Rosé, de iconische stem van de Zuid-Koreaanse K-pop meidenband Blackpink, sprak onlangs openhartig in de podcast Session 46: Rosé | Therapuss met Jake Shane . De Zuid-Koreaanse zangeres daagt traditionele verwachtingen over huwelijk en gezin uit en omarmt haar geluk als single vrouw ten volle.

Een bevraging van de "status quo van geluk".

In dit intieme gesprek vraagt Rosé rechtstreeks: "Waarom is trouwen en een huis kopen de maatstaf voor geluk?" Ze wijst erop dat sommige mensen ellendige ervaringen hebben in een huwelijk en voegt eraan toe: "Soms ben ik zo gelukkig als single vrouw." Het is een bevrijdende boodschap die weigert het huwelijk als voorwaarde voor geluk te verheerlijken.

Weet je nog dat Rosé zei: "Trouwen en een huis kopen, waarom is dat de norm voor geluk? Sommige mensen hebben daar vreselijke ervaringen mee en soms voel ik me zo gelukkig als single vrouw." Die meid had helemaal gelijk. pic.twitter.com/yZHMGIOUW4 — hiro (@rsrosiess) 5 januari 2026

Maatschappelijke druk op vroege huwelijken

Met name in Zuid-Korea staan vrouwen onder intense druk om jong te trouwen en snel een gezin te stichten. Dit traditionele culturele model hecht waarde aan vroeg moederschap en de rol van huisvrouw, vaak ten koste van de persoonlijke en professionele ambities van vrouwen.

Rosé, de stem van een kritische generatie

Als lid van 's werelds bestverkopende meidenband belichaamt Rosé een nieuwe generatie vrouwen die traditionele verwachtingen afwijzen. Op het hoogtepunt van haar internationale carrière weigert ze zich te conformeren aan een rolmodel dat niet bij haar past. Haar verhaal spreekt met name jonge K-popfans aan, die vaak met dezelfde rigide familieverwachtingen te maken hebben.

Een pleidooi voor de keuzevrijheid van vrouwen.

Door haar vreugde over haar single-status te benadrukken, ontkracht Rosé het idee dat het geluk van vrouwen noodzakelijkerwijs afhangt van een huwelijk en moederschap. Ze nodigt ons uit om na te denken over wat een werkelijk vervullend leven inhoudt: "Waarom zouden we moeten trouwen om gelukkig te zijn?" Deze vraag opent de deur naar een bredere reflectie op de normen voor succes en prestatie die aan vrouwen worden opgelegd, met name in conservatieve samenlevingen zoals Zuid-Korea.

In de K-popindustrie, waar het imago van idolen nauwgezet wordt gecontroleerd, is Rosé's openhartigheid over haar privéleven een breuk met het verleden. Gewend aan zorgvuldig gereguleerde gesprekken over haar privéleven, kiest de zangeres voor authenticiteit en praat ze liever over haar ware ambities dan zich te conformeren aan een vooraf bepaald rolpatroon.