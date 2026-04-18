De gouden laarzen van zangeres Sabrina Carpenter blijven zeker niet onopgemerkt.

Op Coachella 2026 (10-19 april) presenteerde Sabrina Carpenter een retro-geïnspireerde stijl met kleurrijke silhouetten en opvallende accessoires. De gouden laarzen die ze droeg, bleken het meest in het oog springende element van haar outfit en trokken direct de aandacht van de pers en haar fans op sociale media.

Een zeer retro-look, gebaseerd op een paar laarzen.

Voor een van haar Instagram-posts koos Sabrina een outfit geïnspireerd op de jaren 70, bestaande uit een kort broekje, een lichtgeel topje versierd met parels en, vooral opvallend, een paar gouden laarzen die de vintage look perfect accentueren. De laarzen vormen een opvallend contrast met de zachtheid van de stof en de delicate uitstraling van het topje.

Naast deze outfit is Sabrina ook gezien in andere retro-looks, met gebreide minijurkjes, hoeden in jaren 60-stijl en uitgebreide kapsels. Ook hier zijn laarzen, soms iets subtieler, weer teruggekeerd als structurerend element, waardoor haar silhouetten de uitstraling krijgen van een musicalster of een moderne pin-up.

Een retrotrend die via sociale media onder de aandacht is gebracht.

Zowel fans als de modepers waren al snel lyrisch over de terugkeer van de gouden laars, die lange tijd geassocieerd werd met de jaren 60 en 70, en hoe Sabrina Carpenter erin slaagde deze opnieuw te introduceren in de zeer hedendaagse festivalwereld en de internationale popscene. Foto's van Coachella, waar ze langs de stands slenterde, waaronder die van haar eigen installatie "Sabrina's Pit Stop", en backstage, lieten zien hoe de gouden laars haar verschillende outfits met elkaar verbond en tegelijkertijd een direct herkenbaar detail werd dat perfect aansloot bij haar imago als stijlvolle popprinses.

Kortom, voor Sabrina Carpenter zijn deze gouden laarzen niet zomaar "een opvallend esthetisch statement": ze belichamen een mix van "Hollywood-fantasie" en zelfvertrouwen. Met hun retro-flirt, musical-achtige uitstraling en verwijzingen naar popiconen worden ze een symbolisch object in haar manier om nostalgie en moderniteit te combineren, waarbij mode een taal op zich wordt, net zo krachtig als de muziek die ze zingt.