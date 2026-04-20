"Tijdens de menopauze staan we aan de zijlijn": de 54-jarige actrice Amanda Peet deelt haar ervaring.

De Amerikaanse actrice Amanda Peet verwoordt een realiteit die veel vrouwen delen: tijdens de menopauze worden ze "minder aantrekkelijk" en "minder zichtbaar" gemaakt in verhalen, op het werk en zelfs op het scherm. In de serie "Your Friends & Neighbors" belichaamt ze deze ervaring door Mel Cooper te spelen, een therapeut die de perimenopauze doormaakt.

Een "cathartische" rol in de serie "Echte buren, valse vrienden".

In de serie speelt Amanda Peet Mel, een vijftigjarige vrouw die niet wordt gereduceerd tot een simpel "sentimenteel accessoire" of tot de rol van "nuttige moeder". De scènes over de perimenopauze worden openhartig behandeld, inclusief opvliegers, stemmingswisselingen, slaapstoornissen en aanhoudende verlangens. De actrice legt in verschillende interviews uit dat het spelen van dit personage "cathartisch" voor haar was: ze maakt zelf de menopauze door en vindt het belangrijk dat deze fase niet als een einde of een schande wordt beschouwd.

De scènes over de menopauze in "Your Friends & Neighbors" zijn grappig, ongefilterd en soms heel realistisch, wat verklaart waarom ze aanslaan bij een vrouwelijk publiek dat vaak over het hoofd wordt gezien in verhalen over de midlifecrisis. Door opvliegers, prikkelbaarheid en veranderende familierelaties aan te kaarten, geeft de serie deze levensfase de aandacht die ze verdient. Amanda Peet wordt zo een stem voor een vaak zwijgende leeftijdsgroep, een leeftijdsgroep die niet langer aan de zijlijn wil staan.

"Vrouwen worden buitenspel gezet tijdens de menopauze"

In een interview met People Magazine besprak Amanda Peet de positie van oudere vrouwen in de entertainmentwereld en de maatschappij. Ze stelde dat vrouwen boven een bepaalde leeftijd lange tijd "onzichtbaar, aseksueel en buitenspel" werden gezet, alsof hun leven na de menopauze neerkwam op afwachten. Daarom is het voor haar essentieel dat personages zoals Mel in "Your Friends & Neighbors" laten zien dat leeftijd niet gelijk staat aan vergeten: een vrouw kan moe zijn, hormonale schommelingen ervaren en toch actief blijven.

Een strijd tegen 'leeftijdsgebonden dysmorfie'

Amanda Peet spreekt ook over 'leeftijdsgerelateerde dysmorfie': het idee dat iemand mentaal vastzit in zijn of haar dertiger jaren, vaak al op 27-jarige leeftijd, en moeite heeft om te accepteren dat het lichaam de vijftig gepasseerd is, met de menopauze, rimpels, grijs haar en identiteitsvragen. Ze benadrukt deze discrepantie tussen het werkelijke lichaam en het innerlijke beeld, wat het gevoel voedt 'niet in lijn' te zijn met wat de maatschappij verwacht van een zogenaamde 'rijpe' vrouw.

Een boodschap van zichtbaarheid en waardigheid

Via haar acteerwerk en publieke uitspraken pleit Amanda Peet voor meer zichtbaarheid van vrouwen in de menopauze, zowel in films als in het dagelijks leven. Ze benadrukt dat acteren op het scherm niet genoeg is: het is ook essentieel om deze vrouwen een centrale rol te laten spelen in verhalen, projecten en besluitvormingsprocessen, zonder hen naar een ondergeschikte rol te verwijzen "na" hun "jeugd".

Haar getuigenis sluit aan bij die van andere actrices zoals Demi Moore of Halle Berry, die allemaal de manier aan de kaak stellen waarop vrouwen worden buitengesloten zodra ze niet meer aan een bepaald ideaalbeeld voldoen.

Door vrouwen zoals Amanda Peet een stem te geven en personages neer te zetten die geworteld zijn in de realiteit van de menopauze, draagt de serie "Your Friends & Neighbors" bij aan een verandering in de perceptie. Deze periode wordt niet gezien als een einde, maar als een transformatie, met de bijbehorende uitdagingen, maar ook met zijn rijkdom en complexiteit. Door het stilzwijgen en de stereotypen te doorbreken, herinnert Amanda Peet ons eraan dat vrouwen boven de 50 niet hoeven te verdwijnen en zich niet hoeven te schikken in een opgelegde onzichtbaarheid.