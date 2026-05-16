Deze jas, gedragen door Margot Robbie, bevestigt de terugkeer van de "Indie Sleaze"-stijl.

Fabienne Ba.
Screen Margot Robbie dans le film « Le loup de Wall Street »

De Australische actrice en producente Margot Robbie wordt al lange tijd geassocieerd met "goede basics" in de mode. De afgelopen maanden lijkt er echter iets veranderd te zijn in haar garderobe – en haar recente verschijning in Londen gaf daar het duidelijkste bewijs van.

Het officiersjack met gouden versieringen - het pronkstuk van de outfit.

Het was tijdens de Londense première van het toneelstuk "1536" dat Margot Robbie officieel haar stijlverandering onthulde. Ze verscheen in een ensemble van Alexander McQueen en omarmde vol zelfvertrouwen de codes van Indie Sleaze – die "rebellische" esthetiek van de jaren 2010 die in 2026 een triomfantelijke comeback maakt.

Het pronkstuk van de outfit was een kort, gestructureerd officiersjasje, rechtstreeks geïnspireerd op Napoleontische uniformen. De imposante gouden versieringen op de borst en manchetten gaven het een direct herkenbaar karakter – een mix van militair erfgoed en modieuze durf. Onder het jasje droeg men een aansluitend zwart topje en de bumster – Alexander McQueens iconische laag uitgesneden broek die subtiel de onderrug laat zien.

Wat is Indie Sleaze?

Indie Sleaze verwijst naar een esthetiek die is ontstaan in de jaren 2000 en 2010, gevoed door de onafhankelijke muziekscene en het nachtleven van Brooklyn en Shoreditch: pony's, verwassen denim, versleten leer, gelaagde texturen en een "kater"-look zonder dat het eruitziet alsof je er moeite voor hebt gedaan. Sinds 2024 maakt deze stijl een sterke comeback op Instagram en de catwalks en wordt nu belichaamd in specifieke kledingstukken, waarvan het militaire jack een van de meest herkenbare symbolen is geworden.

Het officiersjack, een belangrijk kledingstuk voor 2026.

Het militaire jack voldoet aan alle eisen van de Indie Sleaze-trend: een "rebellie" look en die ultra-modieuze nonchalance die de jaren 2010 kenmerkte. Het jack maakt een sterke comeback op Instagram en de catwalks en vestigt zich als hét must-have item van het seizoen – in een nieuwe interpretatie die bij ieders stijl past. In zwart of donkerblauw met een verwassen jeans en leren laarzen, in felrood zoals singer-songwriter Dua Lipa onlangs droeg met een simpele denim short, of zoals Margot Robbie in een getailleerde versie met een twist – het jack past bij alles en iedereen.

Gouden sluitingen, korte broeken en een officiersjas van Alexander McQueen – Margot Robbie nam niet zomaar een trend over, ze belichaamde hem. Dit jaar, 2026, hoeft Indie Sleaze zich niet langer te verontschuldigen voor haar bestaan.

Tiffany Haddish pronkt met haar buikspieren in een kleurrijke outfit.
Deze Amerikaanse model kiest voor een minimalistische look en een stijlvol zwart silhouet.

