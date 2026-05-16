Deze Amerikaanse model kiest voor een minimalistische look en een stijlvol zwart silhouet.

Kaia Gerber trok onlangs alle aandacht tijdens de Disney Upfront 2026, die plaatsvond in het Jacob K. Javits Convention Center in New York. Terwijl veel beroemdheden kozen voor uitbundige outfits, koos het Amerikaanse model en actrice voor een uitgesproken minimalistische aanpak met een tweedelig zwart ensemble. Een elegant en stijlvol voorbeeld van minimalisme, perfect passend bij de esthetiek van 'stille luxe'.

Een complete look vol contrasten.

Op het eerste gezicht lijkt de outfit van Kaia Gerber simpel: een aansluitend topje gecombineerd met een hooggetailleerde midi-rok, beide in diepzwart. Een geoefend oog herkent echter direct het zorgvuldige vakmanschap. Het kledingstuk, afkomstig uit de herfst/wintercollectie 2026 van Jacquemus, speelt met een subtiel samenspel van rijk fluweel en satijnachtige zijde. Een discreet maar opvallend verfijnd contrast van texturen dat het silhouet bij elke beweging tot leven brengt.

De outfit van Kaia Gerber sloot perfect aan bij look nummer 43 van de Jacquemus-show die eerder dit jaar werd gepresenteerd. Het enige verschil met de catwalkversie: Kaia Gerber liet de grote kegelvormige hoed die ze tijdens de show droeg achterwege en liet haar lange, golvende haar los over haar schouders vallen. Voor haar schoenen koos ze zwarte pumps met open neus van Amina Muaddi, een merk dat de afgelopen seizoenen een vaste waarde is geworden in de garderobes van beroemdheden. Geen sieraden, geen opvallende tas, geen overbodige versieringen: alles draait om de precisie van de keuze.

Een verschijning die haaks stond op die van de andere gasten.

Kaia Gerbers elegante look viel op tijdens een evenement waar de meeste gasten voor meer uitbundige outfits hadden gekozen. Naast de Amerikaanse actrice Lindsay Lohan, de Canadese acteur en model Paul Anthony Kelly, de Amerikaanse actrice Chase Infiniti en de Amerikaanse singer-songwriter en actrice Mandy Moore, maakte Kaia Gerbers ingetogen stijl een opvallende indruk.

Ze koos ervoor om de aandacht te trekken door meesterschap. Een bewuste keuze die consistent is met het imago dat Kaia Gerber sinds haar debuut heeft opgebouwd. Bekend om haar gevoel voor stijl, geërfd van haar moeder, het Amerikaanse supermodel Cindy Crawford, heeft Kaia Gerber altijd een voorkeur gehad voor strakke silhouetten, precieze snitten en ingetogen kleuren. Deze stijlkenmerk heeft haar tot een van de toonaangevende figuren van haar generatie gemaakt op de rode loper en de catwalk.

Zwart minimalisme, de belangrijkste trend van het seizoen.

Los van de look zelf, maakt deze modekeuze deel uit van een bredere trend: de heropleving van minimalistisch zwart, aangewakkerd door de "quiet luxury"-beweging. Verre van "overdreven glitter" en logomanie, staat deze trend voor een ingetogen elegantie die zich alleen aan het geoefende oog openbaart. Zwart, met zijn inherente soberheid, vormt het ideale canvas voor deze benadering: het zorgt ervoor dat de focus volledig blijft liggen op de kwaliteit van de snit en het vakmanschap van de materialen.

Deze esthetiek is ook aantrekkelijk vanwege de veelzijdigheid. Een goed gesneden zwart pak kan zowel overdag als 's avonds, in de herfst of de lente gedragen worden en overstijgt de seizoenen zonder ooit ouderwets te lijken. Het is deze tijdloze kwaliteit die Kaia Gerber duidelijk omarmde door te kiezen voor dit pak van Jacquemus, waarvan de moderniteit juist schuilt in het feit dat het seizoensoverstijgend relevant blijft.

Met haar zwarte Jacquemus-outfit met subtiele contrasten maakte Kaia Gerber een van de meest opvallende verschijningen tijdens de Disney Upfront 2026. Een briljante demonstratie dat minimalisme nog steeds een van de krachtigste mode-instrumenten is voor wie het weet te beheersen.