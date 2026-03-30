Deze actrice van 51 geeft toe dat ze graag met jongere mannen zou daten.

@chelseahandler / Instagram

De Amerikaanse actrice en comédienne Chelsea Handler deelde onlangs haar visie op relaties en leeftijdsverschillen in een aflevering van Angie Martinez' podcast "IRL" . Ze legde uit dat haar benadering van romantische relaties in de loop der tijd is veranderd, waardoor ze nu relaties aangaat met partners die jonger zijn dan zijzelf.

Een sterke visie op het romantische leven

Chelsea Handler, bekend om haar openhartigheid, heeft verklaard dat ze in haar twintiger en dertiger jaren de neiging had om met oudere mannen te daten. Vanaf haar veertiger jaren veranderde haar perspectief echter. Ze zegt nu dat ze zich vrij voelt om andere keuzes te maken, in lijn met haar levensstijl en persoonlijke prioriteiten.

"Toen ik 20 of 30 was, had ik altijd relaties met oudere mannen," legde ze uit, waarna ze eraan toevoegde dat ze vervolgens besloot een andere dynamiek te verkennen. Met een knipoog naar haar ontwikkeling zei ze: "Nu ga ik de tegenovergestelde kant op, want ik ben te fit om met iemand van 65 te daten."

Het belang van onafhankelijkheid

Chelsea Handler benadrukte ook de essentiële rol van onafhankelijkheid in haar leven. Tijdens haar toespraak legde ze uit dat ze haar dagelijks leven niet volledig wilde laten draaien om een romantische relatie. Ze benadrukte hoe zeer ze haar vrijheid waardeerde, met name wat betreft reizen en het indelen van haar agenda.

"Ik hou van reizen, ik hou ervan mannen te ontmoeten, maar ik wil niet dat iemand constant in mijn persoonlijke ruimte zit", vertrouwde ze me toe. De comédienne beschreef haar denkwijze als een verlangen om haar autonomie te behouden, terwijl ze tegelijkertijd openstaat voor verschillende soorten relaties. Ze besprak ook haar visie op het huwelijk, dat ze als een minder centrale instelling beschouwt dan voorheen, en gaf aan dat ze het onderwerp met humor benadert.

Een evolutie van representaties

De openbare verklaring van Chelsea Handler maakt deel uit van een bredere context waarin verschillende publieke figuren uiteenlopende meningen delen over romantische relaties, met name over het leeftijdsverschil tussen partners. Deze verhalen dragen bij aan het verbreden van traditionele beeldvorming van stellen en romantische relaties. Door openlijk haar perspectief te uiten, draagt Chelsea Handler bij aan een bredere discussie over maatschappelijke verwachtingen met betrekking tot leeftijd, onafhankelijkheid en persoonlijke keuzes.

Chelsea Handler benadrukt in haar uitspraken een benadering van romantische relaties die gebaseerd is op individuele vrijheid en persoonlijke groei. Haar getuigenis illustreert de diversiteit aan paden en relatiekeuzes en herinnert ons eraan dat verwachtingen kunnen veranderen met ervaringen en levensfasen.

In een rood korset laat Christina Aguilera haar stijl zien op het podium.

