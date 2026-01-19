Heidi Klum schittert op het strand in een jurk met kristallen.

Tijdens de opnames van het 20e seizoen van "Germany's Next Topmodel" toverde het Duitse supermodel Heidi Klum Venice Beach om tot een ware catwalk voor high fashion. In een sprankelende jurk van Julien Macdonald betoverde ze iedereen en gaf ze een masterclass in elegantie onder de Californische zon.

Een kristalheldere visie van Julien Macdonald

Voor deze zonsondergangscène vertrouwde Heidi Klum het ontwerp toe aan haar goede vriend en samenwerkingspartner Julien Macdonald, bekend om zijn gedurfde en oogverblindende creaties. Het resultaat: een lange tule jurk bezet met duizenden Swarovski-kristallen, gedragen over een witte metallic bodysuit met een diepe decolleté. Elke beweging van Heidi Klum ving het schemerlicht op, waardoor een glinsterend spiegeleffect ontstond dat deed denken aan een delicate sneeuwvlok – een hemelse verschijning die door fans de bijnaam "Sneeuwengel" kreeg.

Elegant op het strand en een hechte band achter de schermen.

Om haar look als ijsengel compleet te maken, voegde Heidi een oversized witte verenjas toe die majestueus op het zand van Venice Beach dreef. Met haar haar in natuurlijke golven gestyled en verborgen achter een zonnebril met wit montuur, leidde ze een uitdaging voor de deelnemers, terwijl ze tussen de opnames door plezier maakte. De sfeer was vrolijk: Julien Macdonald, die als gastjurylid aanwezig was, deelde dit moment van creativiteit en elegantie met haar.

Deze fotoshoot symboliseert meer dan alleen een televisiefragment: het bevestigt Heidi Klums tijdloze invloed op de mode. Al decennialang weet ze de aandacht te trekken met een natuurlijke en gedurfde uitstraling, waardoor elke verschijning een evenement op zich wordt.