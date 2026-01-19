Search here...

Heidi Klum schittert op het strand in een jurk met kristallen.

Léa Michel
@heidiklum/Instagram

Tijdens de opnames van het 20e seizoen van "Germany's Next Topmodel" toverde het Duitse supermodel Heidi Klum Venice Beach om tot een ware catwalk voor high fashion. In een sprankelende jurk van Julien Macdonald betoverde ze iedereen en gaf ze een masterclass in elegantie onder de Californische zon.

Een kristalheldere visie van Julien Macdonald

Voor deze zonsondergangscène vertrouwde Heidi Klum het ontwerp toe aan haar goede vriend en samenwerkingspartner Julien Macdonald, bekend om zijn gedurfde en oogverblindende creaties. Het resultaat: een lange tule jurk bezet met duizenden Swarovski-kristallen, gedragen over een witte metallic bodysuit met een diepe decolleté. Elke beweging van Heidi Klum ving het schemerlicht op, waardoor een glinsterend spiegeleffect ontstond dat deed denken aan een delicate sneeuwvlok – een hemelse verschijning die door fans de bijnaam "Sneeuwengel" kreeg.

Elegant op het strand en een hechte band achter de schermen.

Om haar look als ijsengel compleet te maken, voegde Heidi een oversized witte verenjas toe die majestueus op het zand van Venice Beach dreef. Met haar haar in natuurlijke golven gestyled en verborgen achter een zonnebril met wit montuur, leidde ze een uitdaging voor de deelnemers, terwijl ze tussen de opnames door plezier maakte. De sfeer was vrolijk: Julien Macdonald, die als gastjurylid aanwezig was, deelde dit moment van creativiteit en elegantie met haar.

Deze fotoshoot symboliseert meer dan alleen een televisiefragment: het bevestigt Heidi Klums tijdloze invloed op de mode. Al decennialang weet ze de aandacht te trekken met een natuurlijke en gedurfde uitstraling, waardoor elke verschijning een evenement op zich wordt.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
"Iconisch," "verontrustend": Bella Hadids verschijning lokt reacties uit
Article suivant
Dit 71-jarige model laat haar figuur zien en straalt in de zon.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dit 71-jarige model laat haar figuur zien en straalt in de zon.

Het Amerikaanse model, actrice en schrijfster Christie Brinkley verbluft haar fans door te verschijnen in de zon op...

"Iconisch," "verontrustend": Bella Hadids verschijning lokt reacties uit

Het Amerikaanse model Bella Hadid zorgde onlangs voor veel ophef tijdens de première van "The Beauty", de nieuwe...

"Te dik, te jong": Drew Barrymore spreekt zich op 50-jarige leeftijd uit tegen kritiek op haar lichaam.

Drew Barrymore, die op 7-jarige leeftijd internationale bekendheid verwierf met de film E.T. the Extra-Terrestrial, groeide op in...

Deze dame betovert met haar kanten outfit op de rode loper.

In slechts enkele weken heeft Hinaupoko Devèze zich ontpopt tot een sle फिगर in het sociale circuit. Ze...

"Ze ziet eruit als 20": Deze zangeres viert haar 30e verjaardag in stijl.

Jennie Kim, wereldwijd K-popicoon en lid van de K-pop meidengroep BLACKPINK, heeft een mijlpaal bereikt: haar 30e verjaardag,...

"Vrouwen worden dikker": zijn opmerking over het lichaam van een actrice zorgt voor online verontwaardiging.

Een veelbesproken opmerking over het lichaam van de Amerikaanse actrice Elle Fanning tijdens de Golden Globes van 2026...

© 2025 The Body Optimist