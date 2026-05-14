Venus Williams zorgde in een jurk voor opschudding met haar perfect gevormde armen.

De Amerikaanse tennisster Venus Williams kwam naar het Kia Forum in Los Angeles om de Amerikaanse komiek, acteur, scenarioschrijver en producer Kevin Hart te plagen en te 'roasten'. Ze slaagde erin om het publiek aan het lachen te maken én een van de meest opvallende outfits van de avond te dragen.

Een roze jurk in Barbie-stijl

Voor deze avond koos Venus Williams een lange, felroze jurk met een gepatenteerde afwerking: een glanzende stof die bij elke beweging een 'vloeibaar' effect creëerde, geaccentueerd door een gedraaid gedrapeerd detail in de taille. De snit, met de ronde halslijn en de uitlopende rok die tot onder de knie reikte, gaf een retro, nostalgische uitstraling, die in evenwicht werd gebracht door de ultracontemporaine glans van de stof. Metallic pumps met spitse neus en een vleugje minimalistische sieraden – een delicate ketting en armband – maakten de look compleet.

Een bobkapsel dat de "transformatie" compleet maakt.

Venus Williams had voor de gelegenheid ook een nieuw kapsel: een strakke bob tot op de schouders met een volle pony die tot haar ogen viel. Deze verandering ten opzichte van haar gebruikelijke lengte gaf de look een nog zelfverzekerdere uitstraling – modern, strak en perfect passend bij de energie van de avond.

Gebeeldhouwde armen die de aandacht trekken.

Wat op sociale media net zoveel aandacht trok als de jurk zelf, was de manier waarop Venus Williams hem droeg. De mouwloze snit liet haar armen volledig onbedekt – armen die het resultaat zijn van jarenlange intensieve training. Dit is een bewijs dat een vrouw gespierd kan zijn en dat fysieke kracht een integraal onderdeel is van het vrouwelijk lichaam, zonder dat dit als een uitzondering of discussie hoeft te worden beschouwd. De kampioene belichaamt als geen ander het idee dat kracht en elegantie niet alleen samen kunnen gaan, maar elkaar zelfs kunnen versterken.

Een week vol mode in twee bedrijven.

Deze look verscheen slechts enkele dagen na het Met Gala van 2026, dat mede-voorzitter was van Venus Williams. Voor die gelegenheid droeg ze een jurk van Swarovski-kristallen, geïnspireerd op een zelfportret van kunstenaar Robert Pruitt – een betekenisvol stuk, een mix van kunst en eerbetoon aan haar familie. Twee evenementen, twee radicaal verschillende looks – maar dezelfde vrouw, even indrukwekkend in beide.

Van het Met Gala tot de Kevin Hart Roast in één week – Venus Williams bewees dat ze met hetzelfde gemak schakelt tussen kunst en komedie als tussen sets op de tennisbaan. En dat de lichtroze jurk, gecombineerd met haar gespierde armen en nieuwe bobkapsel, meer waard was dan welke titel dan ook.