Actrice Shay Mitchell zorgt voor opschudding in een rood, op "Baywatch" geïnspireerd bodysuit.

De rode outfit uit "Baywatch" is een van de meest herkenbare in de televisiegeschiedenis. En de Canadese actrice, model en producente Shay Mitchell, die strandwacht Trina speelt in de langverwachte reboot van Fox, draagt hem perfect – zoals de foto's van de set bevestigen.

De reboot van "Baywatch" van Fox

De productie van de "Baywatch"-reboot van Fox is officieel van start gegaan, met een cast bestaande uit onder meer de Canadese acteur en worstelaar Stephen Amell, de Canadese actrice, model en producent Shay Mitchell, de Amerikaanse actrice Jessica Belkin, de Amerikaanse mediapersoonlijkheid en acteur Noah Beck, het Amerikaanse model en televisiepersoonlijkheid Brooks Nader en de Amerikaanse influencer en voormalig turnster Livvy Dunne.

De nieuwe serie volgt een team strandwachten op Venice Beach, met Stephen Amell in de hoofdrol als Hobie Buchannon, de zoon van de oorspronkelijke Mitch Buchannon, gespeeld door David Hasselhoff. De reboot zal uit 12 afleveringen bestaan en is gepland voor het seizoen 2026-2027 op Fox.

Shay Mitchell als Trina

De Canadese actrice, model en producente Shay Mitchell is gecast voor de rol van Trina, een voormalig advocate bij een prestigieus advocatenkantoor die alles achter zich liet om fulltime strandwacht te worden. Een zeer onconventioneel personage, dat perfect aansluit bij het imago dat de actrice al jaren opbouwt. In een interview met Alex Cooper voor Call Her Daddy deelde Shay Mitchell haar carrièrefilosofie: "Ik wil gewoon vrij zijn. Ik wil gewoon mezelf zijn, wat dat ook moge betekenen."

De rode filmoutfit die voor ophef zorgt

Op de eerste setfoto's die in maart 2026 werden gedeeld, verscheen Shay Mitchell in een rood badpak met spaghettibandjes en een diepe V-hals, terwijl ze een rode reddingsboei vasthield en op blote voeten over het zand van Venice Beach rende. Op 1 mei 2026 toonden nieuwe setfoto's de actrice in de iconische rode outfit, met een zonnebril en een wit horloge om haar pols, haar haar wapperend in de wind.

Een Instagram-post die het plaatje compleet maakt.

Op haar Instagram-account, dat meer dan 34 miljoen volgers heeft, deelde Shay Mitchell een reeks foto's met het simpele onderschrift "dit zijn de tijden" - een nostalgische uitdrukking die pas echt betekenis kreeg in de context van deze terugkeer naar een van de meest iconische series uit de jaren 90.

De outfit in de post, een rode bodysuit met uitsnijdingen aan de zijkant en een blote rug, tilde de "Baywatch"-esthetiek naar een nog hoger niveau – compleet met een rode opblaasband als finishing touch. Fans reageerden enthousiast: "De Baywatch-stijl staat je zo goed!!" , "Mijn absolute favoriete Ram."

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Shay Mitchell (@shaymitchell)

Een cast die al ruim voor de uitzending de aandacht trekt.

Zelfs Khloé Kardashian kon het niet laten om te reageren op de foto's achter de schermen van Shay Mitchell onder haar Instagram-post. De combinatie van het personage, de outfit en Shay Mitchells aanwezigheid op sociale media heeft al voor veel ophef rond de serie gezorgd, nog voordat er ook maar één aflevering is uitgezonden. Dit is een teken dat de reboot van "Baywatch" vanaf het moment van release de aandacht van de hele wereld zal trekken.

Een rood bodysuit, een reddingsboei en Venice Beach – Shay Mitchell had niet veel nodig om indruk te maken. Door de meest iconische outfit uit de Amerikaanse televisiegeschiedenis aan te trekken, brengt ze een symbool terug. En de serie is nog niet eens begonnen.