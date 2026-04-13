"Is dat een nieuwe tatoeage?": Emma Roberts verschijnt in een kanten outfit die reacties uitlokt.

De Amerikaanse actrice en producente Emma Roberts viel op met een opvallende kanten outfit op het Revolve Festival 2026, dat gelijktijdig met Coachella plaatsvond (festival van 10 tot 19 april 2026). Foto's van het evenement lieten ook een zichtbare tatoeage op haar bovenbeen zien, wat talloze reacties op sociale media teweegbracht.

Een kanten outfit die opviel op het Revolve Festival.

Emma Roberts bezocht op 11 april 2026 het Revolve Festival in Indio en koos voor een outfit met kant, een materiaal dat vaak geassocieerd wordt met een elegante en verfijnde uitstraling. Haar look bestond uit zijden shorts met contrasterende bies, wat een subtiel samenspel van texturen creëerde. Dit combineerde ze met een donkere jas, een oversized zonnebril en enkellaarsjes, wat resulteerde in een silhouet dat een balans vond tussen verfijning en nonchalance. Het evenement, dat vlakbij het Coachella-festival plaatsvindt, is een belangrijke jaarlijkse bijeenkomst voor bekende persoonlijkheden en mode-professionals.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Cinema Trailer News (@cinematrailernews)

Een opvallende tatoeage die reacties uitlokt.

Foto's van het evenement trokken ook de aandacht vanwege een specifiek detail: een tatoeage op de bovenkant van Emma Roberts' dij. Volgens de beschikbare informatie staat er "hold me" in een sierlijk lettertype. De zichtbaarheid van dit detail leidde tot online discussies, waarbij sommige gebruikers zich afvroegen waarom de tatoeage er was of waarom deze zelden in het openbaar te zien is. Emma Roberts heeft verschillende bekende tatoeages, waarvan sommige discreet zijn en alleen zichtbaar zijn afhankelijk van haar outfit.

Een onmisbaar mode-evenement rondom Coachella.

Het Revolve Festival brengt jaarlijks persoonlijkheden uit de wereld van film, muziek en contentcreatie samen. Het evenement vindt plaats tijdens het Coachella-weekend en toont diverse stijlinspiraties die veelvuldig worden gedeeld op sociale media. Door de jaren heen heeft Emma Roberts verschillende looks gepresenteerd die de veranderende trends op lentefestivals weerspiegelen. De media-aandacht voor deze evenementen draagt bij aan de verspreiding van bepaalde mode-inspiraties onder een breed internationaal publiek.

Met deze kanten outfit, die ze onthulde op Revolve Festival 2026, bevestigt Emma Roberts haar voorliefde voor elegante silhouetten die perfect passen bij de festivalomgeving. Deze verschijning sluit aan bij de stijlinspiraties die we rond Coachella zagen, waar kledingkeuzes bijdragen aan het vormgeven van de trends van het seizoen.