Deze outfit van actrice Megan Stalter zorgt voor verdeelde meningen op internet.

Tijdens de American Music Awards (AMAs 2026) brak de Amerikaanse comédienne, actrice en zangeres Megan Stalter opnieuw met de traditie op de rode loper met haar outfit. Haar look heeft sindsdien veel ophef veroorzaakt op sociale media.

Een "top" gemaakt van haar

Tijdens de 52e American Music Awards in Las Vegas koos Megan Stalter voor een "radicale" look. In plaats van een avondjurk verscheen ze topless, met haar zeer lange zwarte haar naar voren gekamd om haar borst te bedekken, terwijl haar rug bloot bleef. De illusie was slim georkestreerd: op close-upfoto's was, wanneer haar haar bewoog, duidelijk te zien dat ze bedekkingen droeg, waardoor de indruk van volledige naaktheid werd weggenomen.

Voor de rest van haar look koos Megan Stalter voor een spijkerbroek en zwarte laarzen met vierkante neuzen, zeer dunne, opnieuw gevormde wenkbrauwen en opvallende oogmake-up. Haar kapsel, verzorgd door Clayton Hawkins, werd het middelpunt van de outfit.

Een komische sketch met Paul W. Downs in de hoofdrol.

Deze look was in de eerste plaats een grap, bedacht door hen beiden. Megan Stalter werd vergezeld door haar vriend en tegenspeler uit de Amerikaanse comedy-dramaserie "Hacks", Paul W. Downs, die de finishing touches aanbracht door haar haar op de rode loper met een glitterborstel te borstelen. Het duo, dat de prijs voor het beste alternatieve rockalbum mocht uitreiken, verscheen als een nep-punkband en maakte de hele tijd grappen.

Beiden droegen pruiken, bijpassende jeans en, als finishing touch, riemgespen versierd met elkaars gezichten. Toen hen werd gevraagd of ze aan "cosplay" deden, zwoeren ze dat het hun "alledaagse outfit" was, waarop Megan Stalter grappend opmerkte: "Wie imiteren we? Twee prachtige modellen die muziek maken?"

Een vaste verschijning op de "onconventionele" rode loper.

Dit is niet de eerste keer dat Megan Stalter de moderegels aan haar laars lapt. In januari, tijdens de Critics' Choice Awards, werkte ze samen met Paul W. Downs om de virale oranje look van Kylie Jenner en Timothée Chalamet van de première van Marty Supreme na te bootsen. Een paar maanden eerder, tijdens de Emmy Awards van 2025, zorgde ze ook al voor ophef door de dresscode te trotseren met een spijkerbroek en een T-shirt. Dit zijn allemaal uitdagende gebaren tegen de mode-industrie, waardoor Megan Stalter een vaste gast is geworden bij de meestbesproken ceremonies.

Een outfit waarover de meningen verdeeld zijn.

Op sociale media prezen veel fans de gedurfde aanpak en humor van het duo, en overlaadden hen met bewonderende reacties over haar kapsel en riepen zelfs op tot een gezamenlijke tournee. Terwijl sommigen het zagen als "een verademing" en "een verfrissende dosis humor" te midden van de ernst van de rode loper, veroordeelden anderen het als een bewuste poging om "ophef te creëren". Megan Stalter, trouw aan haar persoonlijkheid, lijkt deze polarisatie volledig te omarmen.

Feit blijft dat, afgezien van reacties en debatten, het lichaam of uiterlijk van een vrouw – net als dat van ieder ander – niet aan oordeel onderworpen zou moeten zijn. Iedereen kleedt zich zoals hij of zij wil, drukt zich uit zoals hij of zij dat zelf goedvindt en presenteert zichzelf op zijn of haar eigen manier.

Met haar kenmerkende kapsel en speelse gesprekken met Paul W. Downs heeft Megan Stalter haar doel bereikt: de gesprekken domineren en de grenzen tussen mode en komedie blijven vervagen. Eén ding is zeker: op elke rode loper brengt ze haar eigen unieke stijl mee – en ze weigert pertinent om op te gaan in de achtergrond.