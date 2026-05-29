Op de rode loper straalt Camila Mendes in een zwierige jurk.

De Amerikaanse actrice en producente Camila Mendes maakte een verbluffende indruk op de Londense première van de film "Masters of the Universe". Bekend van haar rol in de Amerikaanse televisieserie "Riverdale", koos ze voor een minimalistische en ingetogen look. Haar verschijning werd online geprezen om haar "verfijning en eenvoud".

Een lichte, witte jurk

Het pronkstuk van Camila Mendes' outfit is een etherische witte zijden jurk. Het ontwerp kenmerkt zich door een diepe V-hals en een open rug, een strikdetail in de taille en bij de halslijn, en een zwierige rok met een split aan de voorkant. Het geheel straalt elegantie en eenvoud uit.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Camila Mendes (@camimendes)

Chique accessoires en schoonheidsbehandelingen

Om haar outfit compleet te maken, koos Camila Mendes voor sandalen met hakken van het merk Femme LA en een parelketting met zonsondergangmotief van Retrofête. Voor haar make-up legde visagist Alex Babsky de nadruk op strakke wenkbrauwen, geaccentueerde ogen en een subtiele roze lippenstift. Een opvallend detail: blauwe contactlenzen, een knipoog naar Teela, het personage dat ze speelt in de film "Masters of the Universe". Haar kapsel, een golvende bob met een zijscheiding, werd gestyled door haarstylist Christian Wood, en de hele look werd begeleid door styliste Molly Dickson.

Deze verschijning maakt deel uit van de promotiecampagne voor "Masters of the Universe", de verfilming van de gelijknamige animatieserie, die op 5 juni in de bioscoop verschijnt. Met deze kledingkeuze bevestigt Camila Mendes haar voorkeur voor ingetogen elegantie, waarbij de lichtheid van de stoffen en de perfecte accessoires voorrang hebben boven een opvallend effect.