Deze "illusiejurk" die Jennifer Lopez draagt, zorgt voor veel ophef.

@jlo / Instagram

Voor de première van de Amerikaanse romantische komedie "Office Romance" koos Jennifer Lopez voor een jurk met een illusie-effect, die meteen het internet in vuur en vlam zette.

Jennifer Lopez schittert op de première van "Office Romance".

Jennifer Lopez maakte een verbluffende entree op de wereldpremière van de nieuwe Netflix-film "Office Romance" in het iconische Egyptian Theatre in Los Angeles. Ze schitterde opnieuw op de rode loper en betoverde de fotografen in een couturejurk die zowel theatraal als verfijnd was. Het was een bevestiging dat ze een van de meest betrouwbare namen op de rode loper van Hollywood is, zoals je van haar mag verwachten bij spectaculaire verschijningen.

Een zwarte jurk met een "illusie"-effect van Atelier Versace.

In tegenstelling tot wat je zou verwachten, was het pronkstuk van deze look niet kleurrijk, maar zwart: een archiefjurk van Atelier Versace. De strapless jurk combineerde kant, transparante panelen en kristallen versieringen voor een opvallend illusie-effect. Het korsetachtige lijfje werd gestructureerd door glinsterende kristallen banden over transparante panelen, waardoor een perfect gecontroleerd spel van transparantie ontstond. De volumineuze satijnen rok liep uit in een lange sleep die over de rode loper zwierde. Het contrast tussen de lichtheid van het kant en de satijnen stof gaf het ensemble een bijna theatrale diepte, ontworpen om vanuit elke hoek gefotografeerd te worden.

Steil haar en gebruinde make-up

Trouw aan haar kenmerkende beautylook koos Jennifer Lopez voor een minimalistische make-upstijl, zodat haar jurk alle aandacht zou trekken. Haar karamelbruine haar droeg ze steil met een middenscheiding, terwijl haar make-up bestond uit bronzen tinten, smokey eyes en een nude lipgloss. Een eenvoudige diamanten ring maakte de outfit compleet. Deze ingetogen keuze versterkte juist de impact van de jurk.

Een look die het internet in vuur en vlam zet.

Foto's van Jennifer Lopez op de rode loper verspreidden zich razendsnel en online werd het door velen bestempeld als een van haar meest memorabele mode-momenten van het jaar. Met haar elegante uitstraling en aangeboren gevoel voor showmanship bewees Jennifer Lopez opnieuw dat ze van elke verschijning een waar mode-evenement kan maken.

Met deze zwarte "illusiejurk" geeft Jennifer Lopez opnieuw een stijlles op de rode loper van "Office Romance". Ze bewijst eens te meer dat durf en elegantie niet onverenigbaar zijn – en dat zodra ze verschijnt, alle ogen op haar gericht zijn.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
