"Mijn lichaam is van mij": Dit model reflecteert op haar relatie met cosmetische chirurgie.

Door een operatie te ondergaan om "een deel van haar figuur te verkleinen", zegt de Amerikaanse beroemdheid Courtney Stodden dat ze "de controle over haar lichaam terugneemt". Het is een persoonlijke beslissing, die ze verbindt met een verleden dat helaas getekend werd door een huwelijk toen ze nog maar 16 was.

"Mijn lichaam behoort mij toe"

Volgens TMZ heeft Courtney Stodden een borstverkleining ondergaan in de kliniek van chirurg Stuart Linder in Beverly Hills. In plaats van een volledige verwijdering werden haar implantaten vervangen door kleinere. De aankondiging van de ingreep viel samen met haar 15e huwelijksjubileum, wat het een belangrijke symbolische betekenis geeft.

Want los van de esthetiek, gaat het bij Courtney Stodden echt om het heroveren van haar lichaam. "Voor het eerst in mijn leven voelt mijn lichaam alsof het van mij is, in plaats van van het publiek dat het consumeerde voordat ik überhaupt een vrouw was", legde ze uit op Instagram . Ze zegt dat ze haar eerste implantaten op haar achttiende liet zetten, alsof ze zichzelf wilde bewijzen dat ze een vrouw was – een keuze die ze destijds eigenlijk niet zelf had mogen maken.

De last van het huwelijk op 16-jarige leeftijd

Deze openbare verklaring is onlosmakelijk verbonden met haar levensverhaal. In 2011, op slechts 16-jarige leeftijd, trouwde Courtney Stodden met de Amerikaanse acteur Doug Hutchison, die 35 jaar ouder was dan zij. Dit huwelijk wekte terecht grote verontwaardiging. Het paar ging in 2018 uit elkaar en scheidde in 2020. Courtney Stodden is een uitgesproken tegenstander van kindhuwelijken en verwerpt nu elk geromantiseerd beeld van de kwestie. "Een kindhuwelijk is geen liefdesverhaal. Het is een kind dat, in het volle zicht van iedereen, een trauma van een volwassene overleeft", verklaarde ze op Instagram .

De operatie is ook ingegeven door praktische overwegingen: kleinere implantaten zijn volgens haar "gezonder voor haar lichaam", met name voor haar rug. Met haar kenmerkende humor vatte Courtney Stodden haar gemoedstoestand samen: "een kleinere romp, meer rust." Geconfronteerd met de weinige internetgebruikers die haar keuze afkeurden, herhaalde ze het voor de hand liggende: het is haar lichaam en haar beslissing alleen.