Hailey Bieber kiest voor stijlvolle en comfortabele hakken voor de zomer.

Het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber zet waarschijnlijk in op schoenen met een minimale hakhoogte, wat zich ontwikkelt tot een trend voor de zomer van 2026.

Hailey Bieber is fan van teenslippers met hakken.

In de garderobe van Hailey Bieber nemen teenslippers met hakken duidelijk een speciale plaats in. De oprichtster van het merk Rhode lijkt een fan te zijn van deze hybride schoen, die ze in alle seizoenen draagt – zowel in de winter als in de zomer – en die moeiteloos te combineren is met zowel casual outfits als avondlooks. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en hakhoogtes, lijken haar favoriete exemplaren een steeds vaker voorkomende eigenschap te delen: steeds lagere hakken. Deze voorkeur zegt veel over de evolutie van haar schoenensmaak.

Een minimalistische look gespot in Seoul.

Tijdens een recente reis naar Seoul bevestigde Hailey Bieber deze trend. In een carrousel op haar Instagram-account poseert ze in een outfit bestaande uit een kanten top, een cropped pantalon en, het meest opvallend, een paar teenslippers met een microhak. De hakhoogte van deze slippers is zo minimaal dat ze bijna de illusie wekken van platte sandalen. Deze keuze illustreert perfect haar vermogen om elegantie en comfort te combineren, zonder de beperkingen van torenhoge hakken.

Na de kitten heels, een nog mini-versie.

Hoge hakken kunnen al snel oncomfortabel worden voor dagelijks gebruik, vooral bij warmer weer en na een paar uur lopen. Om aan deze behoefte aan comfort te voldoen, heeft de mode de hakhoogte geleidelijk verlaagd. En in deze context is een nieuwe trend ontstaan: de microhak.

Deze trend sluit aan op een andere, reeds gevestigde trend: die van de kitten heels. Deze kleine hakjes van minder dan zes centimeter zijn de afgelopen seizoenen onmisbaar geworden. De micro-hak biedt een nog "discretere" variant: met een hoogte van slechts enkele centimeters – maximaal drie – geeft hij precies de juiste hoogte, terwijl hij net zo comfortabel blijft als een platte schoen.

Microhakjes: wel of niet dragen, afhankelijk van je wensen deze zomer.

Als je graag hakken draagt en je er comfortabel in voelt, dan is een microhak een stijlvolle en makkelijke optie voor je zomeroutfits. Net als Hailey Bieber kun je ze combineren met een cropped pantalon om een gestructureerd silhouet een verfijnde touch te geven. Ze staan ook prachtig bij een zwierige jurk of een lange rok, die ze met hun luchtige uitstraling complementeren zonder de look te verzwaren. Voor dagelijks gebruik kun je ze gemakkelijk onder een jeans of een zomers pak dragen.

Je bent echter niet verplicht om hakken te dragen – zelfs geen lage – om "stijlvol voor de dag te komen deze zomer". Als je liever platte sandalen, ballerina's of gewoon schoenen draagt waar je je goed in voelt, is dat ook helemaal prima. Het belangrijkste is dat je kiest wat je comfortabel vindt en waar je jezelf in kunt zijn.

Hailey Bieber bevestigt een trend die wel eens bepalend zou kunnen zijn voor de zomer: vaarwel torenhoge hakken en pijnlijke voeten, hallo minimalistische schoenen. Opnieuw het bewijs dat chic niet per se beperkend hoeft te zijn – en dat de oprichtster van Rhode, zoals altijd, haar tijd ver vooruit is.