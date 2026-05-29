"Te dun zijn is niet gezond": Sharon Stone brengt een tot nadenken stemmende boodschap.

De Amerikaanse actrice en filmproducente Sharon Stone verwerpt de idealen van slankheid en 'eeuwige jeugd'. In een openhartig interview deelt ze haar visie op het lichaam en leeftijd, met een eerlijkheid die op sociale media tot veel discussie heeft geleid.

Sharon Stone verwerpt de druk om dun te zijn.

Na een opvallend optreden op het filmfestival van Cannes, deelde Sharon Stone in Vogue een zeldzame openhartigheid. Vanuit haar huis in Beverly Hills reflecteert de onvergetelijke Catherine Tramell uit "Basic Instinct" op hoe ze voor haar lichaam en geest zorgt. Ze biedt geen "wonderoplossingen voor gewichtsverlies" aan, maar deelt een levensfilosofie die ze in de loop der jaren heeft opgebouwd. En juist in haar boodschap over de druk om dun te zijn, komt Sharon Stones boodschap zo krachtig over.

Hoewel afslankbehandelingen steeds populairder worden in Hollywood, neemt ze geen blad voor de mond. "Sorry, maar ondergewicht is niet goed, het is niet gezond," zegt ze botweg. Ze zegt dat ze is opgegroeid in een industrie waar haar nooit is verteld dat ze "prima was zoals ze was", en pleit nu voor gelukkige, stralende figuren: die van een voldane vrouw die van het leven geniet en graag een goede maaltijd deelt. Een boodschap die lijnrecht ingaat tegen de heersende druk.

Een benadering die lichaam en geest verenigt.

Het reduceren van iemands levensstijl tot louter fysiek welzijn zou de kern van de zaak volledig missen. Voor Sharon Stone zijn lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden. De actrice leest boeddhistische teksten, mediteert in beweging en combineert yoga, ademhalingsoefeningen en choreografie naar gelang haar stemming. Deze holistische benadering, waarbij mentaal welzijn net zo belangrijk is als fysieke fitheid, illustreert een concept van zelfzorg dat veel verder gaat dan alleen uiterlijk. Het is een visie die innerlijke balans boven esthetische prestaties stelt.

Zijn visie op rimpels en chirurgie.

De zoektocht naar 'eeuwige jeugd' spreekt haar ook niet aan. In plaats van eindeloze cosmetische ingrepen moedigt Sharon Stone elke vrouw aan tot oprechte zelfreflectie. "Waarom ben ik in conflict met mezelf? Is het iets wat ik chirurgisch kan verhelpen, of iets wat ik intiem moet onderzoeken?" vat ze samen. Deze benadering herdefinieert de relatie met leeftijd als een kwestie van zelfacceptatie, ver verwijderd van de druk tot perfectie die zo wijdverbreid is in de filmindustrie.

Een overlever die nooit is gestopt met creëren.

In 2001, op 43-jarige leeftijd, werd ze door een zware beroerte jarenlang van filmsets geweerd – in een industrie die afwezigheid zelden vergeeft, zeker niet voor vrouwen. Sharon Stone is echter nooit gestopt met creëren en verdeelt haar tijd nu tussen film, schrijven en schilderen, een discipline waarvoor ze inmiddels veel lof ontvangt. Haar drijfveer is onverminderd gebleven: werken, wat er ook gebeurt. En wanneer ze terugdenkt aan die inmiddels iconische foto, waarop ze haar arm omhoog houdt op de rode loper van Cannes, een paar maanden na haar beroerte, komt er maar één woord met emotie in haar op: overlevende.

Sharon Stone biedt daarmee een ware filosofie van zelfacceptatie, een tegenwicht tegen de idealen van slankheid en 'eeuwige jeugd'. Door 'volle, vitale lichamen' te bepleiten en het fysieke en mentale te verenigen, herinnert ze ons eraan dat voor onszelf zorgen niet betekent dat we oorlog tegen onszelf moeten voeren. Een waardevolle boodschap, gebracht door een vrouw die zichzelf in de eerste plaats definieert als een overlevende.