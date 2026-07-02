In een wit korset kiest Madison Beer voor een look die reacties uitlokt bij internetgebruikers.

De Amerikaanse zangeres, model en actrice Madison Beer deelde een reeks foto's achter de schermen van haar "Locket Tour" op Instagram. Ze is te zien in een ingewikkeld wit korset, een look die direct reacties van haar volgers uitlokte.

Een wit, ingewikkeld bewerkt korset

De kern van deze look wordt gevormd door een smetteloos witte, getailleerde podiumjurk. Het ontwerp kenmerkt zich door brede bandjes, een gestructureerde sweetheart-halslijn en een kantachtig materiaal versierd met kleine zwarte stippen. Een mix van romantiek en durf, perfect passend bij de visuele wereld die de zangeres op het podium creëert. Een outfit die, niet geheel verrassend, ieders aandacht trok.

Voor haar make-up koos Madison Beer voor een verfijnde en elegante stijl. Haar lange bruine haar, gestyled in losse golven, viel over één schouder en gaf volume aan haar gestructureerde top. Smokey eyes, geaccentueerde jukbeenderen en een nude roze lippenstift maakten deze look compleet, perfect geschikt voor zowel het podium als de camera.

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Fans overtuigd

Het bericht leverde, niet geheel onverwacht, een stortvloed aan complimenten op. In de reacties overlaadden internetgebruikers haar met lof: "De mooiste", "De knapste", waren slechts enkele van de reacties. Deze reacties bevestigen het enthousiasme dat elk van haar optredens, zowel op het podium als op sociale media, teweegbrengt.

Als onderdeel van de "Locket Tour"

Dit bericht verschijnt te midden van de drukke agenda van Madison Beer. De foto is backstage genomen tijdens haar "Locket Tour", waarmee ze door Noord-Amerika reist. Het is een gelegenheid voor Madison Beer om de wereld van haar album "Locket" en de heruitgave ervan verder te verkennen, met name het nummer "Lovergirl". Een succesvolle periode, gekenmerkt door een reeks zeer verwachte concerten.

Met dit witte korset en haar verbluffende make-up levert Madison Beer opnieuw een succesvolle verschijning af. Ze balanceert romantiek en durf en bevestigt daarmee haar gevoel voor stijl en haar talent om van elke podiumoutfit een onvergetelijk moment te maken. Het zal haar fans ongetwijfeld in vervoering brengen.