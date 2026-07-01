Zangeres Bebe Rexha herinnert ons eraan dat zelfvertrouwen geen maat kent.

De artiest achter meeslepende hits als "I'm Good (Blue)" en "Meant to Be", Bebe Rexha, is de getalenteerde schrijfster van talloze popanthems. Ze gebruikt haar stem om onze oren te betoveren en onze koptelefoons te laten trillen, maar ook om zelfvertrouwen uit te dragen en boodschappen van zelfliefde te verspreiden. Als begaafde artiest is ze tevens de beste ambassadeur voor zelfvertrouwen.

Een kunstenaar die weigert zich door anderen te laten definiëren.

Met haar direct herkenbare stem, pakkende melodieën, aanstekelijke ritmes en meeslepende refreinen weet Bebe Rexha onze oren te boeien. De in Albanië geboren zangeres, die onlangs het album "Dirty Blonde" uitbracht, waar ze bijzonder trots op is, is vrijwel zeker al op je duim of in je afspeellijst beland. Haar nummer "New Religion" is ook te vinden op talloze actuele afspeellijsten.

De artieste met de intense blik, die trouw blijft aan haar Y2K-stijl en de luipaardprint tot haar visuele handelsmerk heeft gemaakt, heeft een sterke vocale en esthetische identiteit. Hoewel haar talent in haar stem ligt, richt het publiek zich vaak op de rest van haar lichaam. Deze collectieve aandacht is vrij gebruikelijk voor vrouwen in de publieke belangstelling, vooral wanneer de zangeressen afwijken van de standaardmaat 34 .

Tijdens haar optreden bij de American Music Awards overkwam Bebe Rexha hetzelfde lot als collega-artiest Nelly Furtado : ze werd bekritiseerd vanwege haar gewicht door toeschouwers die nog steeds vasthouden aan een bepaald schoonheidsideaal. Online vergeleken internetgebruikers oudere foto's van de zangeres met foto's van haar verschijning bij het muziekevenement, waar ze een ebbenhouten korset en een gotische rok droeg. Ze begonnen allemaal elk grammetje dat ze onder deze iconische outfit was aangekomen onder de loep te nemen.

En de zangeres, die genoeg zelfreflectie heeft om het te zien, heeft ervoor gekozen het niet te negeren. "Ik weet dat ik ben aangekomen. Ik ben het gewoon zat dat mensen erover praten. VOLGENDE!" schreef Bebe Rexha in een bericht op X (voorheen Twitter). Het is verre van een geïrriteerde uitbarsting van vermoeidheid, maar een mentaliteit. Het is niet aan haar om een paar centimeter af te vallen; het is aan de wereld om haar bekrompenheid te verruimen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Bebe Rexha (@beberexha)

Zijn les: oordeel nooit over een lichaam zonder de geschiedenis ervan te kennen.

Achter het beeld schuilt allereerst een levend wezen dat soms een meedogenloze strijd heeft gevoerd tegen eetstoornissen, dat ondraaglijke kritiek op school heeft moeten verduren, dat tranen heeft vergoten vanwege onzekerheden en dat op een dag heeft gewenst dat ze haar lichaam voor een ander kon ruilen. Bebe Rexha lijdt aan een bekende aandoening bij vrouwen: PCOS. Al in 2023 deelde de zangeres, die haar stem als een megafoon gebruikt tijdens demonstraties, deze diagnose publiekelijk in de hoop een einde te maken aan de oordelen over haar lichaamsvorm.

“Gewichtsschommelingen zijn onvermijdelijk, zo is het leven nu eenmaal, en je weet nooit wat mensen doormaken. Medicatie, ziekte, enzovoort,” voegde ze eraan toe in een ander bericht , waarmee ze haar pleidooi voor tolerantie herhaalde. Bebe Rexha verliet haar vorige platenlabel om muziek te maken die meer bij haarzelf past, zonder te proberen te voldoen aan de verwachtingen van de muziekindustrie, maar ze breekt ook met de schoonheidsidealen die deze industrie op een sluipende manier oplegt. Want een lichaam zou nooit een marketingproduct mogen worden, maar een simpel detail in de kunst van het liedjesschrijven moeten blijven.

Een zanger(es) met wie je je gemakkelijk kunt identificeren.

In haar publieke uitspraken en op sociale media verwerpt Bebe Rexha maatschappelijke verwachtingen en toont ze consequent haar zelfrespect. Haar TikTok-profiel is een uitnodigende showcase, zelfs een veilige plek. Terwijl andere publieke figuren hun imago net zo streng controleren als hun dieet, kent de auteur van "In the Name of Love" geen regels, geen filters.

Ze filmt zichzelf zonder make-up, terwijl ze zich mooi maakt en een paar vertrouwelijke dingen deelt. Ze geniet volop van fastfood en brengt daarmee mensen die haar op diëten wijzen het zwijgen op. Sterker nog, ze pronkt met haar rondingen op poolparty's, alsof ze de critici wil trotseren. Het is een mengeling van authentieke content, ver verwijderd van ingestudeerde clichés en zorgvuldig georkestreerde video's. Het is een golf van positieve energie in onze feeds, die overspoeld worden met perfecte, schuldgevoelens opwekkende beelden. Bebe Rexha bewijst het: ze is bovenal menselijk en wil geen product worden van maatschappelijke druk.

En wanneer de media haar vragen naar "het geheim van zoveel zelfvertrouwen", geeft ze een antwoord dat past bij de diva die ze is. "Mijn zelfvertrouwen komt voort uit het feit dat ik het zat ben om steeds om toestemming te vragen."