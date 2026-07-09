Kylie Jenner geniet van de Italiaanse zon in een opvallende zomeroutfit.

Fabienne Ba.
@kyliejenner / Instagram

De Amerikaanse reality-tv-persoonlijkheid, zakenvrouw en influencer Kylie Jenner deelde een reeks zonovergoten foto's vanuit Italië, in een minimalistische look, die haar miljoenen volgers meteen in vuur en vlam zetten.

Een minimalistische zwarte strandset

Tijdens haar verblijf op Sardinië maakte Kylie Jenner van de gelegenheid gebruik om een reeks zonovergoten foto's op Instagram te plaatsen. Voor deze vakantie koos ze voor eenvoud. Ze droeg een volledig zwarte strandoutfit met een minimalistische snit, typerend voor de "quiet luxury"-stijl die ze al meerdere seizoenen hanteert.

Het topje, met zijn delicate sluitingen en diepe V-hals, legt de nadruk op strakke lijnen in plaats van versieringen. Het bijpassende broekje zet deze minimalistische esthetiek voort in een harmonieus monochroom geheel. Deze stijl sluit aan bij de huidige trend voor minimalistische strandkleding, waarbij de keuze van stof en snit voorrang heeft boven accessoires.

Een witte baseballpet om de regels te overtreden.

Om deze monochrome look te doorbreken, concentreerde Kylie Jenner zich op één detail: een witte baseballpet. Dit accessoire, afkomstig uit de Amerikaanse sportkleding, geeft de outfit direct een casual tintje. In tegenstelling tot de breedgerande hoeden die doorgaans met mediterrane omgevingen worden geassocieerd, verankert de pet het silhouet in een meer eigentijdse esthetiek, op het kruispunt van streetwear en strandachtige elegantie. Deze aanpak past bij het imago dat Kylie Jenner cultiveert: een mix van verfijnde luxe en Amerikaanse popcultuur.

Een uitgesproken zomerse beautylook.

Op het gebied van beauty bleef Kylie Jenner trouw aan haar gebruikelijke stijl, maar paste haar look wel aan de zomerse omstandigheden aan. Ze koos voor een bewust lichte make-up, een keuze die past bij de ontspannen sfeer van het tijdschrift, dat authenticiteit boven geënsceneerde scènes stelt.

Porto Cervo, de favoriete plek van internationale beroemdheden.

De keuze voor Porto Cervo is geen toeval. Deze badplaats, in de jaren 60 gesticht door Aga Khan IV, is al decennialang een favoriete bestemming voor beroemdheden en de rijken. Jachten aangemeerd in de haven, uitzonderlijke hotels, restaurants met Michelinsterren en legendarische nachtclubs: het Italiaanse stadje heeft alles in huis om de internationale jetset te verleiden. Kylie Jenner treedt daarmee in de voetsporen van een lange traditie van vakanties aan de Costa Smeralda, die is uitgegroeid tot een onmisbare zomerbestemming.

Een bericht dat haar miljoenen volgers in verrukking brengt.

Het is geen verrassing dat de fotoserie direct een golf van enthousiaste reacties teweegbracht bij de volgers van Kylie Jenner. Met meer dan 400 miljoen volgers op Instagram is ze een van de meest gevolgde persoonlijkheden ter wereld. De eenvoud van haar gekozen look, gecombineerd met de zonnige sfeer van Sardinië, sprak haar volgers in het bijzonder aan. Zij waarderen "deze meer authentieke momenten" te midden van de sterk geënsceneerde content die doorgaans met haar verschillende merken geassocieerd wordt.

Met haar zwarte strandoutfit, witte pet en de prachtige Italiaanse omgeving heeft Kylie Jenner een van haar meest opvallende zomerfoto's van het jaar gemaakt.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
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