"Ik hou van mijn litteken": Zangeres Tyla hekelt het retoucheren van haar foto's

De Zuid-Afrikaanse zangeres, songwriter en danseres Tyla heeft er nooit een geheim van gemaakt wat haar dwarszit. In de allereerste "Beauty Zine" van i-D magazine, die op 21 april 2026 verscheen, sprak ze zich openlijk uit over fotobewerking en de druk om perfect te zijn – met een openhartigheid die direct weerklank vond.

"Sociale media geven je echt het gevoel dat je perfect moet zijn."

Het Britse mode-, muziek-, kunst- en jongerenmagazine i-D lanceerde in het voorjaar van 2026 zijn allereerste zine dat volledig aan schoonheid was gewijd: een groot, glanzend formaat met een omkeerbare cover – Tyla op de ene kant voor de damessectie en model Shaid op de andere kant voor de herensectie. Tyla is te zien op twee verschillende covers, en binnenin: een interview geschreven door Laetitia Lotthé en een gefilmde vraag-en-antwoordsessie die beschikbaar is op het YouTube-kanaal van het magazine.

In dit interview sprak Tyla haar meest krachtige woorden uit. "Sociale media geven je echt het gevoel dat je perfect moet zijn, wat zo onrealistisch is. Er schuilt zoveel schoonheid in imperfectie... zelfs in tanden!" De zangeres wijst op een trend die ze absurd vindt: de obsessie met perfect witte en rechte tanden, die volgens haar elke vorm van individualiteit ontkent.

"Ik heb een groot litteken op mijn arm en ik ben er dol op."

"Dat meisje naar wie je kijkt, wil waarschijnlijk iets wat jij hebt. Ik heb een groot litteken op mijn arm en ik ben er dol op. Ik ben dol op mijn moedervlek. Ik hou van imperfectie in mijn kunst, in mijn visuele creaties, in mijn muziek, in mijn lichaam," legt Tyla uit. Deze ongezouten woorden staan in schril contrast met het gebruikelijke gepolijste verhaal dat je op de covers van beautybladen vindt – en ze lokten meteen een reactie uit van haar fans op Instagram.

Een schoonheidsideaal dat ver van maatschappelijke druk is opgebouwd.

Tyla herinnert ons er ook aan dat het gevoel van tekort universeel en menselijk is: "Niet hebben wat je verlangt, betekent niet dat je minder waard bent." Ze groeide op in Johannesburg (Zuid-Afrika) en zegt dat ze al heel vroeg haar eigen relatie met schoonheid ontwikkelde, ver weg van de opgelegde normen: ze smeerde stiekem eyeliner in de schooltoiletten, leerde het haar van haar zussen vlechten en experimenteerde onophoudelijk.

Een bericht dat op het "juiste moment" aankomt.

Deze verklaring komt slechts enkele weken voor de release van haar tweede album, "APOP", dat gepland staat voor 24 juli 2026. De singles "Chanel" en "She Did It Again", met de Zweedse singer-songwriter Zara Larsson, hebben al wereldwijd succes geboekt. Voor een artiest die zich voorbereidt op "een nieuw tijdperk", is het omarmen van haar "imperfecties" op de cover van een beautymagazine geen toeval – het is een duidelijke intentieverklaring.

Een litteken dat ze met trots toont, een moedervlek die ze omarmt, een scheve tand die ze viert – Tyla wachtte niet tot ze volgens de maatschappij 'perfect' was om haar stempel te drukken. En dat is precies wat haar boodschap net zo krachtig maakt als haar muziek.