Zangeres Rita Ora maakte een opvallende verschijning in een satijnen jurk.

Anaëlle G.
@ritaora / Instagram

De Britse zangeres Rita Ora, van Kosovaarse afkomst, deelde een reeks foto's op Instagram die ze maakte in Soho House, waar ze een spontaan akoestisch concert gaf. Voor de gelegenheid droeg ze een elegante champagnekleurige satijnen jurk, die haar volgers meteen betoverde. Een opvallende verschijning, geheel in lijn met haar gevoel voor stijl.

Een satijnen jurk

De kern van deze look werd gevormd door een mouwloze jurk in een delicate gele tint, gemaakt van een soepele, satijnachtige stof. De halterhalslijn werd gekenmerkt door talloze plooien en rimpelingen die een prachtig textuureffect creëerden. Een bijpassende stola, gedrapeerd over de schouders en onderarmen, completeerde het ensemble met verfijnde elegantie. Een geraffineerde en stralende outfit, perfect passend bij de intieme sfeer van de locatie.

Gouden en zilveren accessoires

Om haar jurk compleet te maken, koos Rita Ora voor een verfijnde mix van gouden en zilveren sieraden. Ze droeg een delicate ketting met een gouden hanger, zilveren oorbellen, verschillende gouden armbanden en een gouden horloge, evenals zilveren ringen. Deze combinatie van kostbare materialen gaf een extra vleugje glamour en bewees dat een zorgvuldig gekozen selectie accessoires een outfit naar een hoger niveau kan tillen.

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Een optreden in verband met een geïmproviseerd concert.

Deze fotoserie was geen toeval. Rita Ora deelde ze tijdens een spontaan akoestisch concert in Soho House, een intieme setting die perfect paste bij het muzikale moment. Het is geen verrassing dat haar bericht een golf van enthousiaste reacties van haar volgers teweegbracht, van wie velen haar look prezen. Het is wederom een bewijs van de aandacht die elke verschijning van haar genereert. Los van deze outfit bevestigt Rita Ora haar status als mode-icoon.

Met deze champagnekleurige satijnen jurk maakt Rita Ora een elegante en stralende verschijning. Door verfijning en sophisticatedheid te combineren, bewijst ze eens te meer dat ze de kunst van het aandacht trekken perfect beheerst. Het zal haar fans, die altijd reikhalzend uitkijken naar haar nieuwe outfits, ongetwijfeld in vervoering brengen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
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