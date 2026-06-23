"Ik heb een heleboel van mijn haar afgeknipt": Meghan Trainor verrast haar familie met een nieuw kapsel.

De Amerikaanse singer-songwriter Meghan Trainor koos voor een drastische haartransformatie en zorgde ervoor dat de reactie van haar familie werd vastgelegd. Ze ruilde haar lange blonde lokken in voor een aanzienlijk korter kapsel, dat ze voor de camera aan haar dierbaren liet zien. De reacties waren niet helemaal wat ze had verwacht, wat resulteerde in een moment dat zowel ontroerend als grappig was.

Een opvallende verandering in haarkleur

Meghan Trainor, bekend om haar lange blonde haar, besloot het roer volledig om te gooien en koos voor een korte bob, die ze zelf haar "mom bob" noemde. Deze verandering was des te verrassender, aangezien ze slechts enkele dagen eerder nog haar gebruikelijke lange kapsel droeg op het verjaardagsfeest van haar man. Voor deze transformatie vertrouwde Meghan Trainor de taak toe aan de in Los Angeles gevestigde haarstyliste Anyssa Maciel. "Ik heb een mom bob laten knippen en alleen Daryl heeft het gemerkt, haha. Dankjewel, ik vind het geweldig!", schreef ze bij de foto.

Een familieonthulling

In een video die ze op Instagram deelde, lijkt Meghan Trainor zowel enthousiast als een beetje nerveus om haar nieuwe kapsel te laten zien. Ze is te zien terwijl ze haar haar in model brengt voordat ze de kamer binnengaat waar haar man, de Amerikaanse acteur Daryl Sabara, is, en wacht op zijn reactie. Hij heeft maar een paar seconden nodig om de verandering op te merken: verrast geeft hij zijn vrouw snel een compliment, gevolgd door een tedere knuffel. Dit was genoeg om Meghan Trainor gerust te stellen.

Onverwachte reacties

Niet iedereen in het huishouden was echter zo oplettend. Later in de video probeert Meghan Trainor tevergeefs de aandacht van de andere familieleden op haar transformatie te vestigen. Zichtbaar verbaasd dat niemand het verschil opmerkte, barst ze uiteindelijk in lachen uit. "Het is zo anders. Ik heb een heleboel highlights laten knippen!" zegt ze geamuseerd, waarmee ze de omvang van de verandering benadrukt.

Als haar kinderen erbij betrokken raken

Meghan Trainor vroeg ook haar kinderen om hun mening. De moeder van drie vroeg hen "wat er mis was met haar uiterlijk". In eerste instantie kon een van haar zoons de verandering niet herkennen; het duurde een paar aanwijzingen voordat hij eindelijk doorhad dat zijn moeders kapsel veranderd was. Een spontane en humoristische scène die veel internetgebruikers aan het lachen maakte.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Meghan Trainor (@meghantrainor)

Een luchtig en intiem moment

Naast de anekdote biedt deze video een ontroerende inkijk in het dagelijks leven van Meghan Trainor. Hoewel de meeste familieleden even de tijd nodig hadden om te reageren, leek de mening van haar man belangrijker dan wat dan ook. Meghan Trainor, die wereldberoemd werd door haar hit "All About That Bass", deelt deze alledaagse momenten graag met haar miljoenen volgers.

Met deze "mom bob" heeft Meghan Trainor een gewaagde haartransformatie ondergaan. En hoewel niet iedereen in haar familie haar nieuwe kapsel meteen opmerkte, lijkt Meghan Trainor zelf erg blij met haar keuze. Een transformatie die perfect wordt weerspiegeld in dit familiemoment, dat zowel grappig als ontroerend is.