Gisele Bündchen ziet er prachtig uit in een sculpturaal jasje met een spectaculair ontwerp.

Het Braziliaanse supermodel Gisele Bündchen maakt een bijzonder spectaculaire mode-optreden. Ze poseert in een sculpturaal jasje met een architectonisch ontwerp, dat de blikvanger vormt van haar nieuwste fotoshoot.

Een opvallend nieuw mode-uiterlijk

Gisele Bündchen, een van de meest iconische modellen van haar generatie, leent haar imago opnieuw aan een ambitieuze fotoshoot. De fotoserie markeert een symbolische mijlpaal in haar lange modellencarrière. De artistieke vormgeving van de shoot herinterpreteert het idee van powerdressing – de manier van kleden om gezag uit te stralen – met een uitgesproken eigentijdse aanpak, waarbij het getailleerde jasje een waar designobject wordt.

Een sculpturaal ogende jas uit de Michael Kors-collectie.

Een van de meest opvallende stukken in de serie is een marineblauwe jas uit de Michael Kors-collectie. Verre van de klassieke blazer, tilt dit ontwerp de traditionele snit naar een werkelijk sculpturaal niveau. Het kledingstuk onderscheidt zich door de gestructureerde revers en, bovenal, door de schouders die versierd zijn met architectonische details die langs de mouwen naar beneden lopen. Gisele Bündchen draagt de jas direct op haar huid, waardoor de snit en de strakke lijnen van de ontwerper extra opvallen.

Het meest opvallende element van dit jack is de versiering op de schouders, waardoor het een hybride creatie is, ergens tussen kledingstuk en sculptuur. Door zich op zo'n kledingstuk te concentreren, zet de fotoshoot een artistieke richting in die een eerbetoon aan klassiek maatwerk combineert met een uitgesproken moderne stijl, in de geest van de grote modecampagnes uit de jaren 90.

Een tweede silhouet met een trenchcoat van Hodakova.

In een andere foto uit de serie herinterpreteert Gisele Bündchen een ander tijdloos kledingstuk: de trenchcoat. Het model, in een diep marineblauw, is van het opkomende label Hodakova. De jas is gesneden in een typische jaren 90-stijl en wordt open gedragen, waardoor een schort zichtbaar is dat op zijn plaats wordt gehouden door een brede zwarte leren riem, en een witte boxershort uit dezelfde collectie. Een paar spitse zwarte leren pumps maken dit bijna monochrome ensemble compleet, dat een andere, meer gedeconstrueerde kijk op hedendaags maatwerk illustreert.

Een natuurlijke en zonnige beautylook

Vanuit een schoonheidsoogpunt koos de artistieke leiding van de shoot voor een uitgesproken natuurlijke look. Gisele Bündchen droeg haar goudbruine golvende haar in een strakke, wet-look knot die haar gezicht perfect omlijstte. Haar stralende, goudbruine teint accentueerde haar natuurlijke sproetjes. De algehele look, die deed denken aan een dagje strand, vormde een perfecte balans met de architectonische stijl van de outfits die ze droeg.

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Een geleidelijke terugkeer naar modelleren

Deze verschijning markeert de geleidelijke terugkeer van Gisele Bündchen naar de voorgrond van de modewereld. Het Braziliaanse supermodel heeft haar activiteiten de afgelopen jaren inderdaad wat teruggeschroefd, met name sinds ze in februari 2025 opnieuw moeder werd. Ze is nu moeder van drie kinderen: Benjamin (16), Vivian (13) en een zoontje van één jaar. Ze combineert dit drukke gezinsleven met een paar zorgvuldig gekozen optredens in de modellenwereld.

Met deze nieuwste mode-look bevestigt Gisele Bündchen haar status als een onmisbare figuur op het internationale toneel. Tussen het sculpturale jasje uit de Michael Kors Collection met zijn gestructureerde schouders, de vernieuwde trenchcoat van Hodakova en een stralende make-up bewijst ze dat haar mode-aura onverminderd groot is.