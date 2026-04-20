Paris Hilton stelt haar bodyguard op de proef; de video zorgt voor hilariteit onder internetgebruikers.

De Amerikaanse societyfiguur en zakenvrouw Paris Hilton is een vaste gast op Coachella, maar ook dit jaar was het haar bodyguard die onbedoeld de show stal. Een video van haar die rondrent in de Californische woestijn, met haar trouwe beveiliger in haar kielzog, ging razendsnel viraal.

Tommy, de meest gewilde bodyguard op Coachella.

Paris Hilton deelde de video zelf en bracht een eerbetoon aan haar bodyguard: "Ik ren al jaren met mijn beveiliging rond op Coachella. Tommy is de beste!" In de beelden is te zien hoe ze van het ene uiteinde van het festivalterrein naar het andere draait, terwijl Tommy zijn best doet om haar in de gaten te houden.

Internetgebruikers hebben (bijna) gewonnen

De video ging al snel viraal op TikTok en X (voorheen Twitter) en zorgde voor een stortvloed aan grappige reacties. Velen prezen Tommy's professionaliteit en uithoudingsvermogen, terwijl anderen gewoon hartelijk lachten om dit onwaarschijnlijke duo: een zorgeloze, energieke ster en een onbewogen bodyguard die hem stap voor stap moest volgen onder de brandende zon van Indio.

Sommige internetgebruikers uitten echter ook kritiek en vonden de scène respectloos. Ze betoogden dat het ongepast was om je bodyguard op deze manier te laten rennen voor publiciteitsdoeleinden, en herinnerden iedereen eraan dat zijn rol is om de veiligheid te waarborgen en niet om deel te nemen aan een geënsceneerd evenement. Anderen nuanceerden deze reacties en suggereerden dat de bodyguard zich wellicht prima op zijn gemak voelde in de situatie en toestemming had gegeven voor de video.

Paris Hilton, de onbetwiste koningin van Coachella.

Voor de editie van 2026 pakte Paris Hilton flink uit met haar look: ze droeg Demonia platformlaarzen tot boven de knie, een duidelijke verwijzing naar de Y2K-esthetiek die haar in de jaren 2000 beroemd maakte. Ze organiseerde ook haar eigen evenement op het festival voor haar huidverzorgingsmerk "Parívie" en bezocht het Neon Carnival. Ze is in ieder geval niet uitputtend – Tommy kan dat beamen.

Uiteindelijk vat deze luchtige en spontane scène perfect de geest van Coachella samen, in de stijl van Paris Hilton: een mix van glamour, grenzeloze energie en opzettelijke chaos. Tussen bewondering voor Tommy's uithoudingsvermogen en meer genuanceerde kritiek in, is de aflevering in ieder geval in één ding geslaagd: ons eraan herinneren dat Paris Hilton een onontkoombaar figuur is in het mediaspektakel.