"Ze ziet eruit als 20": Megan Fox verrast met een make-over waar iedereen dol op is.

Anaëlle G.
@maryphillips / Instagram

De Amerikaanse actrice en model Megan Fox werd onlangs geprezen door haar visagist, die een reeks foto's van haar nieuwste make-over op Instagram deelde. Het resultaat: een stortvloed aan complimenten van internetgebruikers, die betoverd waren door haar stralende uiterlijk.

Een stralende schoonheidsbehandeling

Op deze foto's straalt Megan Fox dankzij een make-up die zowel subtiel als stralend is. Een gezonde, stralende teint, ogen geaccentueerd door een vleugje eyeliner en perfect gevormde wimpers, lippen in een roze nude tint: het geheel accentueert haar gelaatstrekken perfect. Haar lange bruine haar, gestyled in zachte golven, en een elegante zwarte trenchcoat maken deze chique en natuurlijke look compleet. Een meesterlijke make-up, ontworpen om haar natuurlijke schoonheid te benadrukken.

Fans zijn gecharmeerd

Het is geen verrassing dat deze foto's een golf van bewonderende reacties teweegbrachten. In de reacties overlaadden internetgebruikers haar met complimenten, waarbij velen de uitstraling van de actrice benadrukten. "Ze lijkt precies op hoe ze eruitzag in Transformers", "Ze ziet eruit alsof ze 20 is", waren slechts enkele van de vele berichten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat opmerkingen als "Ze ziet eruit als 20" weliswaar vleiend lijken, maar gebaseerd zijn op een problematisch idee: dat een vrouw er jonger uit moet zien dan ze is om gewaardeerd te worden. Veroudering is een natuurlijk proces en treft iedereen. De tekenen van veroudering doen op geen enkele manier af aan iemands schoonheid. Het reduceren van een compliment tot "jeugdige uitstraling" draagt bij aan wijdverspreide culturele vooroordelen die de waarde van een vrouw koppelen aan haar jeugdige uiterlijk, wat noch noodzakelijk noch wenselijk is.

Met deze stralende metamorfose heeft Megan Fox opnieuw iedereen voor zich gewonnen, terwijl ze ons onbedoeld eraan herinnerde hoezeer reacties op het uiterlijk van vrouwen nog steeds vaak worden beïnvloed door verwachtingen die verband houden met jeugd en esthetische normen die nog steeds sterk aanwezig zijn in de publieke sfeer.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
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