De nieuwe look van Ester Expósito trekt de aandacht, zelfs van Kylian Mbappé.

De Spaanse actrice Ester Expósito deelde een reeks foto's op Instagram waarop ze een chique en trendy nieuwe look laat zien. De post trok de aandacht van haar volgers en lokte een opvallende reactie uit van voetballer Kylian Mbappé.

Een trendy tweekleurige look

Voor deze fotoserie koos Ester Expósito voor een tweedelig ensemble in grijs-zwarte tinten. De actrice droeg een cropped top met Bardot-hals en korte pofmouwtjes, gecombineerd met een bijpassende, zwierige midi-rok. Zwarte muiltjes met hakken en een zonnebril maakten de look compleet, een perfecte mix van chique kantoorstijl en een modieuze, kokette look. Een eenvoudig maar elegant ensemble, perfect uitgevoerd.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Ester 🌙 (@ester_exposito)

Een opmerkelijke opmerking van Kylian Mbappé

Tussen de vele reacties sprong er één in het oog: die van de Franse international Kylian Mbappé, die een hartje-emoji onder het bericht plaatste. Dit kleine gebaar was genoeg om een reactie van internetgebruikers uit te lokken, vooral omdat de namen van de twee persoonlijkheden de laatste tijd met elkaar in verband zijn gebracht.

Een actrice en mode-icoon

Naast deze look bevestigt Ester Expósito haar status als mode-icoon. De Spaanse actrice, die ontdekt werd in de populaire serie "Elite", heeft zich ontpopt tot een figuur die op de voet gevolgd wordt vanwege haar stijlvolle kledingkeuzes, zowel op de rode loper als op sociale media. Ze is een graag geziene verschijning op de catwalk en inspireert regelmatig haar miljoenen volgers.

Met deze tweekleurige look maakt Ester Expósito een chique en trendy verschijning. De actrice combineert een "kantoorsirene"-uitstraling met een vleugje koketterie en bevestigt daarmee haar gevoel voor stijl – en haar talent om de aandacht te trekken, zelfs met haar reacties. Het zal haar fans ongetwijfeld in vervoering brengen.