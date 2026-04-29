Addison Rae poseert met een simpele vintage verenboa en zorgt voor een sensatie.

Een roze verenboa, kitten heels – Addison Rae had niets meer nodig om Instagram in vuur en vlam te zetten. De Amerikaanse singer-songwriter, actrice en influencer plaatste net een van haar meest becommentarieerde posts, en haar fans hebben het nergens anders over.

De verenboa, een vintage accessoire in een nieuw jasje.

Addison Rae plaatste een reeks foto's op Instagram, met als onderschrift simpelweg roze hartjes. Vooral de eerste foto in de reeks zorgde voor veel reacties. Daarop is de zangeres te zien in een schaduwspel, met een simpele roze hoed en een vintage boa, die ook in verschillende andere foto's in de serie voorkomt.

Zoals zo vaak het geval is, was er niet veel voor nodig om de sociale media in vuur en vlam te zetten: zodra een beroemdheid een foto deelt waarop haar figuur te zien is, stromen de reacties binnen. Op een andere foto is Addison Rae te zien die danst, met een roze boa over haar schouders, in een ogenschijnlijk luchtige en theatrale setting.

Een veelbelovende artiest

Addison Rae trad op 11 april 2026 op tijdens Coachella, als openingsact voor Justin Bieber op het hoofdpodium – een belangrijke mijlpaal voor de zangeres, wiens debuutalbum "Addison" de zomer ervoor was uitgebracht. Rolling Stone prees haar optreden, terwijl fans op sociale media enthousiast reageerden. Deze Instagram-post maakt dan ook deel uit van een zeer actieve lente, waarin elke post het gesprek aanwakkert rondom een artiest die haar aanwezigheid in de media verder uitbouwt.

Een boa constrictor, een paar roze veren en een goed gekozen onderschrift - Addison Rae bewijst eens te meer dat ze niet veel hoeft te doen om een maximum aan likes te genereren en direct de aandacht op sociale media te trekken.