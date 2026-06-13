Met een minimalistische look trekt Katie Holmes alle ogen naar zich toe in New York.

De Amerikaanse actrice, regisseur en producent Katie Holmes heeft zich wederom bewezen als een van de meest stijlvolle figuren in de Amerikaanse mode. Ze maakte onlangs furore tijdens het artiestendiner van het Tribeca Festival in New York. Haar outfit – een creatie van een bekend Parijs modehuis – lokte direct een stortvloed aan reacties uit.

Een linnen topje zonder mouwen met een kraag van kristallen.

Voor deze belangrijke avond koos Katie Holmes voor een eenvoudig linnen topje in een zachte, stralende tint ergens tussen goud en beige. De halslijn is versierd met een subtiele bies, geborduurd met kristallen. Het detail dat het verschil maakt, is de gekozen snit. In plaats van de aansluitende variant van het topje, die in 2026 een vaste waarde op de rode loper is geworden, gaf Katie Holmes de voorkeur aan een losser model dat het lichaam subtiel omsluit zonder te knellen. Deze keuze geeft de look direct een ontspannen, bijna casual uitstraling, ondanks de grandeur van het evenement.

Broeken met wijde pijpen, hun kenmerkende zwarte kleur

Om het tanktopje compleet te maken, bleef de actrice trouw aan een van haar favoriete kledingstukken: een zwarte pantalon met wijde, zwierige pijpen. Het is een silhouet dat ze de afgelopen seizoenen veelvuldig heeft gedragen, van mode-lanceringen tot prijsuitreikingen, waardoor het een van haar meest herkenbare stijlkenmerken is geworden.

Het element dat het silhouet versterkt, is de riem. Deze riem uit de lente/zomercollectie 2026 van het Franse modehuis heeft een diepe chocoladebruine kleur die subtiel afsteekt tegen het neutrale kleurenpalet van de rest van de outfit. Een ogenschijnlijk klein detail, maar wel een dat het hele silhouet visueel structureert.

Pumps met een neuskapje en een ronde tas.

Voor haar schoenen koos Katie Holmes voor een van de meest herkenbare modellen van het modehuis: de cap-toe pump, met een crèmekleurig bovenwerk en een contrasterende witte neus. Dit iconische model geeft de look zowel een couture-uitstraling als een sterke grafische touch. Deze pumps, die al decennia lang in verschillende uitvoeringen te zien zijn, behoren tot de klassiekers die modekenners direct herkennen.

In haar hand draagt de actrice een gestructureerde schoudertas in een ronde vorm, kenmerkend voor de ontwerpen van dit seizoen. Dit item, dat werd geïntroduceerd tijdens de laatste lente/zomershow in Parijs, blijkt nu al een van de meest begeerde tassen van het jaar te zijn.

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De minimalistische kunst van Katie Holmes

Deze verschijning trok zoveel aandacht omdat ze perfect de stijlfilosofie illustreert die Katie Holmes al jaren cultiveert. Samen met haar vaste styliste Brie Welch heeft de actrice van minimalistische haute couture een waar handelsmerk gemaakt. Verre van de extravaganties van sommige rode lopers, geeft ze consequent de voorkeur aan essentiële items – tanktops, witte blouses, rechte jeans, getailleerde jassen – die ze verheft door de precieze keuze van stoffen en snitten.

Met deze look laat Katie Holmes wederom zien hoe verleidelijk elegant ze kan zijn. Ze bewijst dat een simpel linnen topje al genoeg kan zijn om een silhouet te creëren dat zowel chic als tijdloos is.