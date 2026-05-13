"Ze zou moeten lachen": Amerikaanse actrice krijgt een golf van kritiek na haar verschijning op de rode loper

De Amerikaanse actrice en kitesurfer Maika Monroe maakte een van de meest opvallende verschijningen tijdens de openingsceremonie van het 79e Filmfestival van Cannes op 12 mei 2026. In een jurk met pailletten sierde de actrice, die beroemd werd door "It Follows" en recent te zien was in "Longlegs" en "Reminders of Him", de rode loper met haar elegantie. Op sociale media reageerden sommige gebruikers echter op... haar uitdrukking, die ze "te serieus" vonden. Deze opmerking zegt veel over de verwachtingen die nog steeds aan vrouwen worden gesteld.

Een verschijning die door de modepers werd geprezen.

Voor haar verschijning op de rode loper in Cannes koos Maika Monroe een lange jurk die volledig bedekt was met zilveren pailletten. De zeemeerminjurk met vierkante halslijn speelde in op de vloeiende glans van de pailletten, die bij elke beweging het licht weerkaatsten. De actrice maakte haar look compleet met sieraden. Voor haar kapsel koos ze voor een strakke knot die haar gelaatstrekken en de verticale lijnen van de jurk accentueerde. Een klassieke, bijna Hollywood-achtige keuze, die door de modepers werd geprezen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Check The Tag (@checkthetag)

"Ze moet glimlachen": het gebod dat vrouwen nooit loslaat.

Hoewel de modepers unaniem lovend was over de look, richtten sommige internetgebruikers zich liever op de uitdrukking van de actrice. "Ze zou moeten lachen," "Ze lijkt niet blij om daar te zijn" ... enkele reacties bekritiseerden Maika Monroe vanwege haar "neutrale gezicht" op de officiële foto's. Deze opmerking weerspiegelt een bekend fenomeen: de druk op vrouwen om constant te lachen.

Vaak aangeduid met de Engelse uitdrukking "smile please", wordt deze sociale druk bijna uitsluitend op vrouwen uitgeoefend, van wie nooit wordt gevraagd te glimlachen om "aangenaam" over te komen. Wanneer een man serieus blijft staan op de rode loper, spreken we van "charisma" of "uitstraling"; wanneer een vrouw hetzelfde doet, wordt ze bekritiseerd omdat ze een pruillip trekt. Deze dubbele moraal is al door vele actrices aan de kaak gesteld, zoals de Amerikaanse actrice, regisseur en performer Kristen Stewart en de Britse styliste, ontwerpster en zakenvrouw Victoria Beckham.

Een standpunt dat consistent is met zijn karakter.

Maika Monroe staat bekend om haar expressieve maar intense gelaatsuitdrukking, die bijdroeg aan haar succes in sfeervolle films als "It Follows" en "Longlegs". Op de rode loper van Cannes bleef ze trouw aan dit imago. In plaats van een beleefde glimlach koos de actrice voor een beheerste, bijna filmische houding, perfect passend bij de sfeer van 's werelds meest prestigieuze filmfestival.

Als extraatje: laten we niet vergeten dat de openingsceremonie van Cannes geen "feestje met vrienden" is, maar een formeel evenement waarbij actrices voor tientallen fotografen moeten poseren. De hele tijd glimlachen zou niet alleen uitputtend, maar ook absurd zijn. Maika Monroe deed gewoon haar werk: professioneel poseren in een prachtige outfit voor een belangrijk evenement.

Uiteindelijk dient het incident rond Maika Monroes verschijning in Cannes als een herinnering aan hoe vrouwen nog steeds worden beoordeeld op criteria die niets met hun werk te maken hebben. In plaats van de kwaliteit van haar uiterlijk of haar zelfverzekerde uitstraling te prijzen, eisen sommigen een glimlach die ze nooit van een mannelijke acteur zouden verwachten. Een ogenschijnlijk triviale kritiek, maar wel een die een hardnekkig seksistisch vooroordeel blootlegt, zelfs op een van 's werelds meest prestigieuze rode lopers.