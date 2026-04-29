De 58-jarige actrice Nicole Kidman zorgde voor opschudding in een jurk met open rug en een onverwacht detail.

In Biarritz bewees de Australisch-Amerikaanse actrice en producente Nicole Kidman tijdens de Chanel Cruise 2026-2027 show dat een look twee dingen tegelijk kan zijn: ingetogen van voren en opvallend van achteren. De zwarte jurk die ze voor de gelegenheid droeg, is daar het perfecte voorbeeld van.

Biarritz, een historische locatie voor een gedenkwaardige parade.

Op 28 april 2026 presenteerde de Frans-Belgische ontwerper Matthieu Blazy de Chanel Cruise 2026-2027 collectie in Biarritz, aan de Baskische kust – precies de plek waar Gabrielle Chanel in 1915 haar eerste modecollectie presenteerde, in Villa de Larralde. Een cruciale locatie die het modehuis centraal heeft gesteld in zijn verhaal.

Voor deze gelegenheid bracht het modehuis zijn historische ambassadeurs en muzen bijeen: de Australisch-Amerikaanse actrice en producente Nicole Kidman, de Franse actrice en producente Marion Cotillard, de Britse actrice en producente Tilda Swinton, de Frans-Roemeense actrice Anamaria Vartolomei, de Amerikaanse regisseur Sofia Coppola, Charlotte Casiraghi, de dochter van prinses Caroline van Monaco, en de Britse actrice Michaela Coel.

Nicole Kidman speelt met contrasten.

Nicole Kidman verscheen in een lange zwarte jurk met lange mouwen en een hoge halslijn, die er van voren gezien ingetogen uitzag. Het was echter de achterkant die het ware karakter van de jurk onthulde: een diepe, open rug die tot aan de taille reikte en een opvallend contrast creëerde tussen bedekking en blootstelling. Nicole Kidman maakte de look compleet met een knot, hakken en een zonnebril, en minimalistische make-up.

Nicole Kidman woont de fotocall voor de Chanel Cruise bij in Biarritz, Frankrijk - april 2026 🥀 pic.twitter.com/gHJ2PNGGnb — Het beste van Nicole Kidman (@nicolekidmanhq) 28 april 2026

De tweede blik op een opmerkelijke verschijning

Deze jurk was Nicole Kidmans tweede look voor de Chanel Cruise 2026-shows, die over twee dagen plaatsvonden. Op de eerste dag verscheen ze in een taupekleurige kasjmier coltrui met een kokerrok, waarvan het enige opvallende detail de geelgouden knopen met de dubbele C van Chanel op de schouder waren. Twee silhouetten met een verschillende uitstraling – de ene knus, de andere "dramatisch voor de avond" – die de veelzijdigheid van haar stijl illustreerden.

Een muze van Chanel van het eerste uur.

Nicole Kidman is al jaren ambassadrice van Chanel en haar loyaliteit aan het modehuis is onwrikbaar. Vorige maand woonde ze het pre-Oscars diner van Chanel bij in een rokpak uit de Métiers d'Art-collectie van lente 2026, versierd met lieveheersbeestjesapplicaties op het vest en de rok. Op 22 april droeg ze een zwart, oranje, wit en rood tweed ensemble met een kraagloos jasje en een rok met franjes naar een persevenement in New York voor de serie Lioness . Chanel is duidelijk een tweede natuur voor haar.

Een unanieme reactie op sociale media.

Foto's van de fotocall gingen meteen online rond en zorgden voor een golf van lof op haar Instagram-account. "Je bent zo elegant en stijlvol!!!" "Verbluffend zoals altijd." Hoewel het uiterlijk en het lichaam van vrouwen niet beoordeeld of becommentarieerd zouden moeten worden, zijn dit soort vriendelijke berichten toch prettig om te lezen en bevestigen ze uiteindelijk Nicole Kidmans consistent chique en verfijnde stijl.

Een jurk die zich pas onthult wanneer je hem omdraait - dit is misschien wel de beste metafoor voor de stijl van Nicole Kidman: een elegantie die zich niet meteen openbaart, maar die een blijvende indruk achterlaat wanneer ze zich ontvouwt.