"Een echte Barbie": deze atlete die model werd, fascineert internetgebruikers.

Op het veld is ze een van de beste rebounders in de geschiedenis van de WNBA. Buiten het veld is ze uitgegroeid tot een waar mode-icoon. De Amerikaanse basketbalster Angel Reese, bijgenaamd "Bayou Barbie", belichaamt een nieuwe generatie atleten die weigeren te kiezen tussen sport en stijl.

De "Bayou Barbie" is een cultureel icoon geworden.

De bijnaam is niet nieuw. Tijdens haar studiejaren aan de Louisiana State University (VS) stond Angel Reese al bekend als "Bayou Barbie". Deze bijnaam is in de loop van haar carrière geëvolueerd: ze werd "USA Barbie" genoemd tijdens haar optredens met het Amerikaanse nationale team, "Euro Barbie" tijdens de NBA-wedstrijd in Berlijn in januari 2026, en "Chi Barbie" in Chicago. Een veelzijdige persoonlijkheid, altijd geworteld in de roze en plastic wereld van de iconische pop – maar met een zeer reële ambitie.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door speedy (@speedymorman)

De eerste professionele atleet die voor Victoria's Secret over de catwalk liep.

In oktober 2025 schreef Angel Reese geschiedenis door als eerste professionele atleet ooit te worden gekozen tot Victoria's Secret Angel. Ze liep over de catwalk tijdens de langverwachte terugkeer van de Victoria's Secret Fashion Show in New York, na een afwezigheid van zes jaar. Voor de gelegenheid had ze met een catwalkcoach gewerkt om haar loopje te perfectioneren en verklaarde ze voor de show: "Dit was voorbestemd voor mij."

Op de catwalk verscheen Angel Reese in twee roze outfits: eerst een bloemenensemble met een boa, daarna een roze kanten jumpsuit onder een gescheurd T-shirt, afgemaakt met zilveren hakken en enorme witte engelenvleugels.

Een solocampagne voor Victoria's Secret in 2026.

In april 2026 bereikte Angel Reese een nieuw hoogtepunt door het gezicht te worden van een volwaardige Victoria's Secret-campagne, die werd onthuld in de flagshipstore van het merk in Midtown Manhattan. Voor de gelegenheid droeg ze een zwart-wit pied-de-poule jurk-jas van LaQuan Smith, met gestructureerde schouders, een V-hals, een hoge split en zwarte pumps met spitse neuzen. Een look die totaal niet paste bij een basketbalveld – en toch dezelfde energie uitstraalde.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Onsite!® (@its_onsite)

"Barbie Dream Fest" en de symbolische inwijding

In maart 2026 werd Angel Reese uitgenodigd voor het "Barbie Dream Fest" in Fort Lauderdale, het eerste officiële evenement dat volledig aan Barbie was gewijd, samen met de Amerikaanse tennisster Serena Williams en figuren als astronaut Dr. Swati Mohan en Olympisch schermster Ibtihaj Muhammad. Deze verschijning bevestigde officieel haar status als de "echte Barbie"—een veelzijdig rolmodel voor een hele generatie.

Veel meer dan een bijnaam: een ondernemer in beweging.

Angel Reese houdt zich niet alleen bezig met sport en mode. In maart 2026 lanceerde ze haar eigen kledinglijn, "Angel Couture", in samenwerking met Juicy Couture. Eind 2025 bracht ze haar eerste signature schoen uit in samenwerking met Reebok. Ze is ook medeoprichter van voetbalclub DC Power FC, presentatrice van de podcast "Unapologetically" en studeert culinaire kunsten. Een imperium in de dop, en dat op slechts 23-jarige leeftijd.

Op het veld is verder niets veranderd.

Alle ophef buiten het veld mag het belangrijkste punt niet overschaduwen: Angel Reese is de enige speelster in de geschiedenis van de WNBA die in twee opeenvolgende seizoenen gemiddeld minstens 12 rebounds per wedstrijd heeft gepakt. In 2025 scoorde ze gemiddeld 14,7 punten en pakte 12,6 rebounds per wedstrijd, samen met 3,7 assists en 1,5 steals. "Barbie" speelt net zo hard als iedereen – en pakt meer rebounds dan wie dan ook.

Kortom, Angel Reese hoefde niet te kiezen tussen basketbalster en mode-icoon – ze besloot om beide tegelijk en zonder aarzeling te zijn. In een wereld die nog te vaak van vrouwen eist dat ze slechts één rol spelen, biedt de Amerikaanse basketbalster Angel Reese een dubbelslag.