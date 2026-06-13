Als basketbalster geeft ze een inkijkje in haar trainingen en kleurrijke outfits.

Sophie Cunningham is een van de meest gevolgde gezichten in de WNBA. Dit seizoen heeft de Amerikaanse basketbalster, die voor de Indiana Fever speelt, talloze mediaoptredens gehad, zowel op als buiten het veld. En haar nieuwste campagne voor Adidas – volledig uitgevoerd in een kleurschakering van paars – bevestigt haar status als mode-icoon in de vrouwensport.

Een volledig paarse outfit van Adidas.

Voor deze samenwerking met het Duitse merk koos Sophie Cunningham voor een volledig op elkaar afgestemde look van top tot teen. De outfit bestond uit een lange, nauwsluitende paarse legging, een bijpassende crop top die haar taille accentueerde en een iets lichtere jas met lange mouwen in dezelfde tinten. Deze harmonieuze kleurencombinatie maakte van het silhouet een waar mode-statement, ondanks het sportieve karakter van de workout.

Wat de fotoshoot zo bijzonder maakt, is ongetwijfeld de coherentie van de kleurkeuze: paars, een kleur die zelden in een monochrome stijl wordt gebruikt, werkt hier perfect. Op de catwalks van de lente/zomer 2026 werd deze tint door verschillende modehuizen populair gemaakt, wat bewijst dat basketbalster Sophie Cunningham de tijdsgeest perfect heeft aangevoeld.

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Kracht en stijl: het handelsmerk van Sophie Cunningham

Qua stijl koos Sophie Cunningham voor een directe aanpak. Lang, los haar, minimale make-up, een directe blik: alle kenmerken van sportieve mode zijn aanwezig, zonder franje. Op sommige foto's houdt de basketbalster zelfs een paar dumbbells vast, een manier om ons eraan te herinneren dat achter het gestileerde imago een echte professionele atlete schuilgaat. Een houding die perfect aansluit bij het imago dat ze sinds haar WNBA-debuut heeft opgebouwd.

Sophie Cunningham staat bekend om haar competitieve instelling en uitgesproken humor op sociale media. Ze combineert moeiteloos wedstrijdbeelden, trainingsvideo's en stijlvolle outfits. Deze imagostrategie heeft haar een grote schare fans opgeleverd, die veel verder reikt dan alleen basketbalfans.

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Wanneer vrouwensport een mode-arena wordt

Deze samenwerking met Adidas is in werkelijkheid slechts een stap in een bredere trend. Al enkele seizoenen maken vrouwelijke atleten een steeds grotere opmars in de modewereld en in commerciële samenwerkingen. Net als Angel Reese, Ilona Maher en JuJu Watkins zijn deze atleten niet langer alleen concurrenten: ze zijn uitgegroeid tot stijliconen op zich.

Een welkome ontwikkeling die, impliciet, ook de relatie tussen fysieke prestatie en persoonlijke expressie herdefinieert. Verre van de traditionele tegenstelling tussen 'vrouwelijke atleet' en 'vrouw-zijn', belichamen deze nieuwe figuren een derde weg: die van assertieve kracht, zonder compromissen, maar zonder de esthetiek te verloochenen.

Met deze paarse fotoshoot in Adidas-stijl laat Sophie Cunningham zien dat het meer is dan een louter commerciële samenwerking. Ze bevestigt haar groeiende invloed in de wereld van de vrouwensport, waar prestatie en stijl naadloos samengaan. Deze dynamiek zal zich ongetwijfeld in de komende seizoenen verder ontwikkelen.