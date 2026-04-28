Actrice Eva Longoria, die in Spanje woont, onthult wat ze het meest mist aan de Verenigde Staten.

De Amerikaanse actrice, regisseur, producent en model Eva Longoria sloeg zonder aarzeling de bladzijde om van haar leven in Amerika. Maar zelfs de meest tevreden expats kennen wel eens een vleugje heimwee. Tijdens de promotie van haar CNN-serie "Searching for France" sprak Eva Longoria met People over wat haar nieuwe leven in Spanje haar niet kan bieden.

Een leven in Spanje dat ik zelf heb gekozen en koester.

Eva Longoria vestigde zich in 2024 in Spanje met haar man José Bastón en hun 7-jarige zoon Santiago en geniet nu van een levensstijl die radicaal anders is dan die ze in Los Angeles leidde. Ze loopt overal naartoe, er zijn geen files en ze neemt de tijd voor haar maaltijden, legt ze uit. Deze alledaagse luxe zet ze nadrukkelijk af tegen de Amerikaanse 'werklunch'-cultuur, die ze omschrijft als 'afwijkend: altijd gehaast, nooit echt ontspannen'.

Wat hij mist: zijn familie in Texas.

Een van de dingen die ze mist, zegt Eva Longoria, is haar familie in Texas . Haar zoon Santiago is echter dolblij om zijn Spaanse neven en nichten weer te zien, en de actrice benadrukt dat familie centraal staat in haar leven: "We willen omringd zijn door familie." Om de afstand te overbruggen, reist het gezin regelmatig heen en weer naar Mexico, waar ook een aantal familieleden wonen.

Haar zoon Santiago voelt zich helemaal thuis in Spanje, vooral dankzij de aanwezigheid van zijn neven en nichten. En Eva Longoria maakt er geen geheim van dat haar vertrek uit de Verenigde Staten in 2024 ook politiek gemotiveerd was: ze koppelde haar besluit om het land te verlaten expliciet aan de herverkiezing van Donald Trump. Zolang hij aan de macht is, staat een terugkeer niet op de agenda.

Wat ook ontbreekt: authentiek Mexicaans eten.

Een andere opvallende, en misschien wel meest verrassende, afwezigheid is die op gastronomisch gebied. "En dan heb ik het nog niet over goed Mexicaans eten. Je kunt in Europa gewoon geen echt goed Mexicaans eten vinden," klaagt ze. Een heerlijke paradox voor iemand die in haar reisprogramma's wereldkeukens verkent en die al een heel seizoen aan de Mexicaanse gastronomie heeft gewijd.

Frankrijk als nieuw onderzoeksgebied

Tijdens de promotie van haar nieuwe serie, "Eva Longoria: Searching for France", die op 12 april 2026 in première ging op CNN, deelde ze deze inzichten. De achtdelige serie neemt haar mee op een reis door Frankrijk, van Bretagne tot de Elzas via de Provence, terwijl ze de culinaire schatten van het land ontdekt. Misschien is dit een manier om haar verlangen naar lekker eten gedeeltelijk te compenseren – hoewel de Mexicaanse keuken, naar eigen zeggen, onvervangbaar blijft.

Kortom, Eva Longoria heeft een gelukkig leven opgebouwd aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Alleen haar familie in Texas en de taco's uit haar geboorteland lijken ze te missen. Een kleine prijs voor iemand die alles achterliet – zonder ook maar een moment spijt te lijken te hebben van haar keuze.