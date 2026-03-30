Angelina Jolie maakte een opvallende verschijning in een wikkeljurk.

Angelina Jolie trok onlangs alle aandacht op een evenement van Tom Ford in Shanghai. Trouw aan haar verfijnde stijl verscheen de Cambodjaans-Amerikaanse actrice, regisseur, scenarioschrijfster, producente, auteur en ambassadrice voor goede doelen in een witte satijnen wikkeljurk, waarmee ze een slanke en elegante uitstraling creëerde.

Een elegant silhouet tijdens een Tom Ford-evenement in Shanghai.

De outfit onderscheidde zich door de zwierige snit en de diepe V-hals, kenmerkend voor de wikkeljurk, een kledingstuk dat bekendstaat om zijn flatterende effect op de figuur en tegelijkertijd een tijdloze uitstraling heeft. Het ensemble belichaamde een minimalistische esthetiek, een stijlkenmerk dat vaak wordt geassocieerd met Angelina Jolie tijdens haar publieke optredens.

Een opvallend contrast gecreëerd door een intense rode lippenstift.

Hoewel de witte jurk vanzelfsprekend de aandacht trok, droeg ook de make-up bij aan de bijzondere uitstraling van deze verschijning. Angelina Jolie koos voor een felrode lippenstift, wat een opvallend contrast vormde met de eenvoud van haar outfit. De rest van haar make-up was bewust ingetogen gehouden, met een licht gecontourde teint, neutrale oogschaduw en een vleugje zwarte eyeliner.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door @angiej1975

Een voortdurende samenwerking

Angelina Jolie onderhoudt sinds 2024 een professionele relatie met Tom Ford, het jaar waarin ze werd aangekondigd als de eerste beauty-ambassadeur van het merk. Haar aanwezigheid op dit evenement in Shanghai is een voortzetting van deze samenwerking, die een visie op schoonheid promoot die gericht is op elegantie en moderniteit. Haar deelname valt samen met de Shanghai Fashion Week, een belangrijk evenement in de mode-industrie dat ontwerpers, beroemdheden en professionals uit de branche samenbrengt.

Met deze witte wikkeljurk en minimalistische make-up bewijst Angelina Jolie eens te meer haar gevoel voor elegantie. Door eenvoudige lijnen te combineren met gedurfde esthetische keuzes, biedt de actrice een eigentijdse interpretatie die de voortdurende evolutie van stijlcodes op de rode loper illustreert.