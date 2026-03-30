Angelina Jolie maakte een opvallende verschijning in een wikkeljurk.

Léa Michel
Extrait du film « Mrs & Mr Smith »

Angelina Jolie trok onlangs alle aandacht op een evenement van Tom Ford in Shanghai. Trouw aan haar verfijnde stijl verscheen de Cambodjaans-Amerikaanse actrice, regisseur, scenarioschrijfster, producente, auteur en ambassadrice voor goede doelen in een witte satijnen wikkeljurk, waarmee ze een slanke en elegante uitstraling creëerde.

Een elegant silhouet tijdens een Tom Ford-evenement in Shanghai.

De outfit onderscheidde zich door de zwierige snit en de diepe V-hals, kenmerkend voor de wikkeljurk, een kledingstuk dat bekendstaat om zijn flatterende effect op de figuur en tegelijkertijd een tijdloze uitstraling heeft. Het ensemble belichaamde een minimalistische esthetiek, een stijlkenmerk dat vaak wordt geassocieerd met Angelina Jolie tijdens haar publieke optredens.

Een opvallend contrast gecreëerd door een intense rode lippenstift.

Hoewel de witte jurk vanzelfsprekend de aandacht trok, droeg ook de make-up bij aan de bijzondere uitstraling van deze verschijning. Angelina Jolie koos voor een felrode lippenstift, wat een opvallend contrast vormde met de eenvoud van haar outfit. De rest van haar make-up was bewust ingetogen gehouden, met een licht gecontourde teint, neutrale oogschaduw en een vleugje zwarte eyeliner.

Een voortdurende samenwerking

Angelina Jolie onderhoudt sinds 2024 een professionele relatie met Tom Ford, het jaar waarin ze werd aangekondigd als de eerste beauty-ambassadeur van het merk. Haar aanwezigheid op dit evenement in Shanghai is een voortzetting van deze samenwerking, die een visie op schoonheid promoot die gericht is op elegantie en moderniteit. Haar deelname valt samen met de Shanghai Fashion Week, een belangrijk evenement in de mode-industrie dat ontwerpers, beroemdheden en professionals uit de branche samenbrengt.

Met deze witte wikkeljurk en minimalistische make-up bewijst Angelina Jolie eens te meer haar gevoel voor elegantie. Door eenvoudige lijnen te combineren met gedurfde esthetische keuzes, biedt de actrice een eigentijdse interpretatie die de voortdurende evolutie van stijlcodes op de rode loper illustreert.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Op 47-jarige leeftijd durft Nicole Scherzinger een zwarte leren outfit te dragen op de rode loper.
Deze Amerikaanse actrice van 40 zorgt voor opschudding bij het zwembad.

Deze Amerikaanse actrice van 40 zorgt voor opschudding bij het zwembad.

De Amerikaanse actrice en regisseur Brittany Snow deelde onlangs foto's vanuit een zonnige omgeving en plaatste verschillende kiekjes...

Op 47-jarige leeftijd durft Nicole Scherzinger een zwarte leren outfit te dragen op de rode loper.

De Amerikaanse zangeres Nicole Scherzinger, van Hawaïaanse afkomst, trok alle aandacht op de iHeartRadio Music Awards 2026 met...

Na haar haaruitval deelt Vanessa Hudgens de realiteit van de postpartumperiode.

De Amerikaanse actrice en zangeres Vanessa Hudgens gaf onlangs een openhartig inkijkje in haar ervaringen na de bevalling...

Op 47-jarige leeftijd, gekleed in strandkleding, zet ze de toon voor de zomerkleur van 2026.

Nu de zomer eraan komt, zullen sommige outfits ongetwijfeld de aandacht trekken. Het Britse model, zangeres, pianiste en...

Anne Hathaway uitte naar verluidt haar bezorgdheid over de normen in de mode-industrie, omdat ze geconfronteerd werd met modellen die "te dun" werden bevonden.

Tijdens de opnames van de langverwachte "The Devil Wears Prada 2" zou Anne Hathaway haar zorgen hebben geuit...

Deze selfie van Madison Beer in een "gedurfde" outfit verdeelt de meningen op internet.

De Amerikaanse zangeres, model en actrice Madison Beer zorgde onlangs voor ophef op Instagram na het plaatsen van...