Natalie Portman deelt een foto, en internetgebruikers merken haar "babybuikje" op.

Sinds ze in april 2026 haar derde zwangerschap aankondigde, had de Israëlisch-Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Natalie Portman haar groeiende buik discreet gehouden. Op Moederdag, die in de Verenigde Staten op 10 mei wordt gevierd, onthulde ze haar zwangerschap in het Grand Palais in Parijs, samen met haar eigen moeder.

Een legende voor zijn moeder, een culturele aanbeveling.

Natalie Portman deelde de eerste foto van haar babybuik in een carrousel die ze voor Moederdag op Instagram plaatste. Op de foto staat ze naast haar moeder in het Grand Palais in Parijs, waarbij haar buik zichtbaar is onder een ruimvallend T-shirt. Sinds ze in april officieel haar zwangerschap aankondigde, was dit de eerste keer dat de actrice haar buik in het openbaar liet zien.

Natalie Portman droeg haar bericht op aan haar moeder: "De grootste zegen in mijn leven was dat ik geboren ben uit deze moeder. Ze is de meest zorgzame, liefste, interessantste, meest getalenteerde, meest genereuze, grappigste en meest aangename persoon die ik ken." Het bericht bevatte ook een culturele aanbeveling voor de Hilma af Klint-tentoonstelling in het Grand Palais, die ze omschreef als "niet te missen". Een typisch Natalie Portman-bericht: persoonlijk, geworteld in Parijs en gericht op cultuur.

"Een waar voorrecht en een wonder"

In Harper's Bazaar maakte Natalie Portman in april 2026 officieel haar zwangerschap bekend: "Tanguy en ik zijn dolgelukkig. Ik ben ontzettend dankbaar. Ik weet dat het een waar voorrecht en een wonder is." Ze deelde ook haar unieke perspectief op deze late zwangerschap: "Wetende dat dit waarschijnlijk de laatste keer is, koester ik elk moment. Ik heb meer energie dan ik had verwacht."

Dit derde kind wordt het eerste van Natalie Portman met haar partner Tanguy Destable, een Franse muziekproducent. De actrice is al moeder van Aleph, geboren in 2011, en Amalia, geboren in 2017, uit haar vorige relatie met choreograaf Benjamin Millepied.

De reactie van internetgebruikers

De foto zorgde meteen voor een golf van enthousiaste reacties. Haar volgers reageerden met genegenheid en overspoelden haar met felicitaties, hartjesemoji's en lieve woorden. Velen prezen de eenvoud en zachtheid van de foto en vonden hem zowel natuurlijk als ontroerend. In slechts een paar uur tijd kreeg Natalie Portmans bericht duizenden likes, een bewijs van de betrokkenheid van het publiek bij dit bijzonder aangrijpende moment in haar leven.

Gekleed in een oversized T-shirt, met het Grand Palais op de achtergrond en haar moeder aan haar zijde, koos Natalie Portman Moederdag (in de Verenigde Staten gevierd op 10 mei) uit om haar volgers een eerste glimp te laten zien van haar langverwachte zwangerschap. Geen enscenering, geen officiële aankondiging – gewoon een foto die in een carrousel verscheen, en miljoenen ogen bleven erop gericht.