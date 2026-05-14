"Nog steeds magnifiek": op 88-jarige leeftijd maakt Jane Fonda indruk met een stralende verschijning.

De Amerikaanse actrice en producente Jane Fonda verscheen op de rode loper van het 79e Filmfestival van Cannes (12-23 mei 2026) voor de openingsceremonie en de vertoning van de film "Electric Venus". Ze maakte een verbluffende indruk in een zwarte, met pailletten versierde Gucci-jurk en hield een openingsspeech waarin ze de politieke dimensie van de cinema benadrukte. Haar verschijning werd door internetgebruikers geprezen, met reacties als: "Altijd magnifiek."

Een jurk met pailletten, het kenmerk van een vaste gast op Cannes.

Voor haar langverwachte verschijning op de Croisette koos Jane Fonda voor een lange zwarte jurk die volledig bedekt was met pailletten. De jurk, die nauwsluitend was en aan de onderkant iets uitliep, ving bij elke beweging het licht op en maakte haar direct herkenbaar. De actrice combineerde deze outfit met haar natuurlijke grijze krullen, die zorgvuldig gestyled waren – een keuze die veel zegt over haar wens om haar leeftijd te laten zien.

Deze verschijning was geen toeval: Jane Fonda is al sinds 1963 een vaste gast in Cannes en heeft de rode loper tot een van haar favoriete plekken gemaakt. Elk jaar kiest de actrice opvallende, vaak oogverblindende creaties die een blijvende indruk achterlaten. Dit jaar, 2026, is geen uitzondering. Op sociale media stromen de reacties binnen: "Altijd magnifiek", "Een legende", "Wat een energie op 88-jarige leeftijd!" ... De lof is zowel voor haar outfit als voor haar elegantie.

Een openingsrede met een politieke boodschap.

Wat dit optreden nog opmerkelijker maakte, was wat er gebeurde toen Jane Fonda in de zaal plaatsnam en vervolgens samen met de Chinese actrice en zangeres Gong Li het podium betrad. Voor een internationaal publiek hield Jane Fonda een openingsrede die klonk als een manifest.

“Macht is wat ons vanavond samenbrengt. Ik geloof in deze kracht: de kracht van stemmen op het scherm, buiten het scherm, en vooral op straat”, verklaarde ze. Ze vervolgde: “Voor mij is film altijd een vorm van verzet geweest, omdat we verhalen vertellen die ons in staat stellen dezelfde emoties te voelen, ondanks onze verschillen. Hier in Cannes staat het vertellen van verhalen centraal, de moed om verhalen te vertellen staat centraal. Laten we daarom de vrijheid en de krachtige daad van creatie vieren!” Haar toespraak eindigde met de officiële openingsverklaring van de ceremonie, uitgesproken in het Frans – een verwijzing naar het gastland.

Een strijdbaar icoon die nergens voor terugdeinst.

Jane Fonda is geen onbekende in het maken van politieke statements. Als feministisch activiste die zich al decennia inzet voor klimaatactie, verzet tegen de Vietnamoorlog en recentelijk ook tegen geweld tegen vrouwen, gebruikt de actrice elk platform om krachtige boodschappen over te brengen. Haar aanwezigheid op Cannes 2026 bevestigt dit: ze blijft een bepaald ideaal van betrokkenheid en elegantie belichamen en weerstaat de druk om met de jaren discreter te worden.

Net als de Amerikaanse actrice en model Brooke Shields, de Amerikaanse actrice Sharon Stone en de Amerikaanse actrice Kelly Rutherford vóór haar, is Jane Fonda een van die vrouwen die avond na avond bewijzen dat durf geen houdbaarheidsdatum heeft. Integendeel: met ervaring komt een nieuwe vrijheid, de vrijheid om je eigen strijd te voeren, je eigen stem te laten horen – zonder dat je iets aan iemand hoeft te bewijzen.

Tussen een schitterende jurk en een krachtige toespraak zorgde Jane Fonda voor een van de meest memorabele momenten tijdens de opening van Cannes 2026. Ze herinnerde ons eraan dat mode, film en activisme naadloos samen kunnen gaan. Een les in stijl, maar ook in moed, die veel verder reikt dan de Croisette.