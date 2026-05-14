Jennifer Lopez combineert een rode jurk met vintage details in een opvallende look.

De Amerikaanse actrice, zangeres, producer en zakenvrouw Jennifer Lopez heeft een unieke manier om haar klassiekers opnieuw uit te vinden. Op de rode loper van de Roast van de Amerikaanse komiek, acteur, scenarioschrijver en producer Kevin Hart in Inglewood droeg ze onlangs een rode, op Y2K geïnspireerde outfit die iedereen eraan herinnerde waarom ze al meer dan twintig jaar een stijlicoon is.

Een rode jurk met een diepe decolleté.

Voor dit Netflix-evenement droeg Jennifer Lopez een nauwsluitende rode halterjurk met een diepe decolleté, een geplooide zoom en een split die tot aan haar dij reikte. Als je de jurk omdraaide, viel de lichte asymmetrie in de lengte op. Deze ontwerpkeuze doet direct denken aan J.Lo's rode outfits uit de jaren 2000, maar dan met een eigentijdse twist.

Jennifer Lopez was niet als toeschouwer aanwezig bij Kevin Harts Roast, maar maakte deel uit van de line-up van de avond, op een Netflix-festival waar ze dankzij haar verrassende optreden op Coachella ook een van de muzikale sterren van het jaar is. Haar aanwezigheid op de rode loper bevestigt één ding: haar vermogen om rood er op 55-jarige leeftijd net zo opvallend uit te laten zien als op haar 30e – en dat met een stijlvolle precisie die allesbehalve nostalgisch is.

Vintage accessoires

Het was vooral de gedurfde Y2K-esthetiek van de accessoires die de aandacht trok. Van pilotenzonnebrillen met rosébronskleurige glazen en dunne gouden monturen tot een opvallende gouden schakelarmband, een glanzende gouden bangle en een klein gewatteerd rood leren tasje met een rond handvat omringd door een gouden ketting – elk item leek rechtstreeks uit een fotoshoot van begin jaren 2000 te komen. Nude pumps met spitse neus doorbraken op subtiele wijze het monochrome rood.

Een gladde föhnbeurt die de gebruikelijke krullen loslaat.

Jennifer Lopez verraste iedereen ook met haar beautylook. Ze ruilde haar kenmerkende volumineuze krullen in voor een strakke, zijdezachte föhnkapsel met een middenscheiding en lokken die haar gezicht omlijstten. Rechthoekige oorbellen van gesmolten goud, roségouden oogschaduw, glanzende roze lippen gecombineerd met bruine eyeliner en geaccentueerde jukbeenderen maakten de make-uplook compleet, die een Hollywood-bruine teint combineerde met een vleugje verfijning van 2026.

De dag na Moederdag

Deze verschijning op de rode loper vond plaats de dag na Moederdag (10 mei in de Verenigde Staten), die Jennifer Lopez ingetogen had gevierd. In een Instagram-video poseerde de moeder van de tweeling Emme en Max (18), uit haar huwelijk met Marc Anthony, met een zelfgemaakte chocoladetaart versierd met een gepersonaliseerd "mama's stukje" in gekleurd glazuur. Ze knipoogde naar de camera en vroeg haar volgers of ze "mama's stukje" moest opeten, waarna ze deed alsof ze een hap van de taart nam. Een luchtig familiemoment, gevolgd door een onberispelijke verschijning op de rode loper – allemaal in minder dan 24 uur.

Een rode jurk, een gouden pilotenzonnebril en een gewatteerde handtas – Jennifer Lopez heeft haar Y2K-DNA weer tot leven gewekt met het zelfvertrouwen van iemand die precies weet wat ze doet.