Ze stoot Scarlett Johansson van de troon en wordt de meest succesvolle actrice aller tijden qua filmopbrengsten.

Zoe Saldaña heeft een mijlpaal bereikt: de actrice die Neytiri en Gamora speelde, is nu de meest succesvolle actrice aller tijden qua filmopbrengst, en heeft Scarlett Johansson overtroffen wat betreft de totale wereldwijde box office-inkomsten.

Een filmografie die alle records verbreekt.

De Amerikaanse actrice, regisseur en producent kan bogen op een zeldzame prestatie: ze speelt een rol in de drie films met de hoogste opbrengst aller tijden, "Avatar", "Avengers: Endgame" en "Avatar: The Way of Water", die alle drie de wereldwijde box office aanvoerden. Ze is bovendien de eerste actrice die in vier films te zien is die meer dan 2 miljard dollar hebben opgebracht, dankzij "Avengers: Infinity War", die zich bij deze exclusieve club voegt.

Als je al haar films bij elkaar optelt – van de "Marvel"-blockbusters tot de "Avatar"-saga en de "Star Trek"-trilogie – hebben haar rollen wereldwijd een box office-opbrengst van meer dan 15 miljard dollar opgeleverd, een absoluut record voor een actrice.

Wanneer franchises legendes creëren

Zoe Saldaña heeft deze status grotendeels te danken aan een aantal iconische rollen die onlosmakelijk verbonden zijn geraakt met de hedendaagse popcultuur.

Gamora, tragische heldin en krijger in het Marvel-universum, te zien in "Guardians of the Galaxy", "Avengers: Infinity War" en "Endgame".

Neytiri, een centrale figuur in James Camerons "Avatar"-saga, staat centraal in films die monumentaal zijn, zowel qua budget als qua kassucces.

Daarbij komt nog Nyota Uhura in de "Star Trek"-trilogie, die in 2009 van start ging en alleen al meer dan een miljard dollar opbracht, waarmee de serie haar positie binnen het ecosysteem van grote internationale franchises verstevigde.

Zoe Saldaña neemt het voortouw... en het avontuur is nog maar net begonnen.

In 2024 had ze met haar cumulatieve verdiensten al een aanzienlijk hoger niveau bereikt, achter Scarlett Johansson en Samuel L. Jackson, die beiden ook profiteerden van het Marvel-universum. De release van de film "Avatar 3: Fire and Ashes", die al meer dan een miljard dollar heeft opgebracht, heeft de balans doen omslaan en Zoe Saldaña naar de top van de lijst met meest winstgevende acteurs en actrices gekatapulteerd.

En de prognoses zijn nog ambitieuzer: er zijn twee nieuwe Avatar-films aangekondigd voor 2029 en 2031, die de voorsprong van de franchise aan de wereldwijde box office zouden moeten versterken, of zelfs verder vergroten.

Artistieke erkenning en een boodschap van dankbaarheid

Zoe Saldaña, die in 2025 bekroond werd met een Oscar voor Beste Actrice voor "Emilia Perez", is niet langer alleen een "koningin van de franchises", maar ook een actrice die erkend wordt voor de diepte van haar talent. Op sociale media vierde ze deze mijlpaal door de regisseurs, crew en het publiek te bedanken en te benadrukken dat deze reis het resultaat is van collectieve inspanning en moeilijke keuzes.

Dit record is veel meer dan een simpele numerieke ranglijst; het symboliseert de groeiende positie van actrices van kleur aan het hoofd van de grootste Hollywood-machines en bevestigt dat Zoe Saldaña nu de nieuwe koningin van de wereldwijde box office is.