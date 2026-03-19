Rosalía zet het podium in vuur en vlam met een kleedkamer die niet zou misstaan in een futuristisch ballet.

Op het podium verleggen sommige artiesten de grenzen van zowel de visuele als de muzikale performance. Kostuums worden dan een centraal element van de show. Dit is de succesvolle aanpak van Rosalía, die de lancering van haar eLUX Tour markeerde met een artistieke visie die klassieke dans, futuristische esthetiek en toneelillusies combineert.

Een opmerkelijke lancering in Lyon.

Op 16 maart 2026 trapte Rosalía haar internationale tournee af in de LDLC Arena. Volgens People Magazine presenteerde de Spaanse singer-songwriter en muzikante "een show die was opgebouwd rond een bijzonder uitgebreid visueel universum" .

Vanaf de allereerste minuten is de toon gezet: de voorstelling overstijgt louter muziek en omarmt een holistische benadering, vergelijkbaar met opera of hedendaags ballet. Het programma omvat een setlist van ongeveer twintig nummers, begeleid door steeds veranderende decors en opvallende kostuumwisselingen.

Outfits geïnspireerd op ballet

Van de meest besproken elementen staan de kostuumkeuzes centraal. Rosalía verschijnt in het bijzonder in een outfit die rechtstreeks is geïnspireerd op klassiek ballet: een wit balletpakje, een roze tutu en balletschoenen, herinterpreteerd met een moderne esthetiek. Deze look, gecombineerd met de etherische choreografie, versterkt de indruk van een samensmelting tussen concert en artistieke performance.

Rosalía wordt soms gedragen of begeleid door dansers, waardoor visuele taferelen ontstaan die doen denken aan een choreografische voorstelling. Andere silhouetten verrijken deze wereld: zwierige jurken, gestructureerde stukken of ensembles die lichte stoffen combineren met meer grafische details.

De grens tussen mode, performance en storytelling.

Rosalía's garderobe is meer dan alleen een reeks looks. Het draagt bij aan een samenhangend verhaal, waarbij elke outfit een specifieke stemming of artistieke intentie weerspiegelt. We zien overgangen tussen silhouetten geïnspireerd op klassieke dans en andere die meer eigentijds zijn, reminiscent van club- of avant-garde-esthetiek. Deze diversiteit weerspiegelt haar muzikale identiteit, die bekendstaat om het "vermengen van invloeden en genres". De kostuums vormen vervolgens een verlengstuk van deze hybride aanpak.

Naast de kostuums is de visuele dimensie van de show ook gebaseerd op een minutieus decorontwerp. Rosalía gebruikt optische illusies en speelt met perspectieven, vormen en beweging op het podium. In sommige voorstellingen is ze zwevend te zien, of omlijst door grafische elementen die door de dansers worden gemanipuleerd, waardoor bijna abstracte beelden ontstaan. Deze aanpak versterkt de identiteit van de show, waarbij elk nummer een compleet tableau vormt, opgebouwd rond een specifiek visueel universum.

Een ambitieuze internationale tournee

De "LUX Tour" zal in verschillende landen worden voortgezet, met een reeks wereldwijd aangekondigde data. Deze tournee begeleidt de release van haar album "Lux", dat in november 2025 verschijnt. Met dit project bevestigt Rosalía haar positie op het internationale toneel en biedt ze shows waarin de visuele dimensie een even belangrijke rol speelt als de muziek.

Met deze nieuwe show biedt Rosalía veel meer dan een concert: een meeslepende ervaring waarin mode, dans en mise-en-scène samenkomen. Haar garderobe, geïnspireerd op ballet maar heruitgevonden met een eigentijdse esthetiek, illustreert een duidelijke intentie: van elke voorstelling een visueel kunstwerk maken. Deze aanpak draagt bij aan een herdefiniëring van de conventies van hedendaagse muziekuitvoeringen.