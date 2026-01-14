Deze zwangere model viert vol trots haar nieuwe figuur.

Sofia Richie Grainge, model en content creator, is zwanger van haar tweede kind en straalt van trots terwijl ze haar nieuwe figuur viert. Tijdens een vrolijke en elegante babyshower onthulde de aanstaande moeder het geslacht van haar zoontje en deelde ze schattige foto's op Instagram.

Een feest vol stijl en tederheid.

De babyshower van Sofia Richie Grainge, georganiseerd door haar dierbaren, vond plaats met als origineel thema een "sportclub". Het evenement, versierd met gouden elementen en gepersonaliseerde "The Grainge Club"-accessoires, weerspiegelde de elegante en moderne stijl van het stel. Sofia, gekleed in een gele jurk met stippen, poseerde trots met een stralende glimlach en een serene uitstraling.

Een tevreden en serene moeder

Sofia Richie, die al moeder is van de kleine Eloise (geboren in mei 2024), geniet volop van haar nieuwe zwangerschap. De jonge vrouw, die sinds 2023 getrouwd is met Elliot Grainge, steekt haar vreugde over de gezinsuitbreiding niet onder stoel en banken. Op Instagram deelt ze regelmatig momenten uit haar dagelijks leven, waarbij ze moederlijke tederheid combineert met haar aangeboren gevoel voor stijl.

De opkomst van een modern icoon

Sinds ze in het najaar van 2025 haar tweede zwangerschap aankondigde, heeft Sofia Richie vol trots haar veranderende lichaam laten zien. Met natuurlijke foto's en elegante outfits inspireert ze een generatie vrouwen om het moederschap te omarmen zonder hun stijl op te offeren. Vandaag de dag belichaamt ze een toonbeeld van stralende en authentieke schoonheid.

Sofia Richie Grainge bewijst eens te meer dat elegantie en moederschap hand in hand gaan. Door deze nieuwe fase in haar leven met zachtheid en zelfvertrouwen te omarmen, laat de jonge vrouw zien dat een zwangerschap geen onderbreking is, maar juist een bron van voldoening. Tussen liefde, mode en sereniteit in, bereidt Hollywoods meest stijlvolle 'jongensmoeder' zich voor op een al even stralend hoofdstuk.