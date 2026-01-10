Zal de Amerikaanse snowboardster Chloe Kim deelnemen aan de Olympische Spelen in Italië?

Chloe Kim, Amerikaans snowboardicoon in de halfpipe, tweevoudig olympisch kampioen en social media-ster met meer dan een miljoen Instagram-volgers, staat voor grote onzekerheid over haar deelname aan de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan-Cortina vanwege een schouderluxatie die ze opliep tijdens een training.

Een snowboardster met meerdere records op haar naam.

Op 25-jarige leeftijd domineert Chloe Kim al tien jaar de halfpipe voor vrouwen: gouden medailles in PyeongChang 2018 en Peking 2022, acht gouden medailles op de X Games (een evenaring van het record van Shaun White) en een wereldtitel in 2025. Ze kwalificeerde Team USA voor Milaan-Cortina in mei 2025 door de nummer één positie op de wereldranglijst te bereiken, met de historische ambitie om drie gouden medailles op rij te winnen. Met een grote schare volgers op sociale media combineert ze in haar posts sportieve prestaties, humor en het dagelijks leven, wat haar 1 miljoen Instagram-volgers en een enorme betrokkenheid heeft opgeleverd.

Schokkend ongeval in Zwitserland

Op 8 januari 2026, tijdens een trainingssessie in Laax, Zwitserland, viel Kim hard met haar gezicht tegen de muur van de halfpipe, waarbij ze haar schouder ontwrichtte – een incident dat de kampioene zelf omschreef als "het domste ooit". Een video die op Instagram werd geplaatst, toont de val en haar grimassen van pijn, met een bezorgd publiek: "Ik ben hier nu een paar dagen. Ik ben momenteel in Zwitserland en, op mijn tweede trainingsdag, maakte ik de domste val ooit..." Ondanks alles blijft ze optimistisch, ze merkt op dat ze goed kan bewegen en weinig pijn heeft, maar vreest wel dat de ontwrichting zal terugkeren.

De status van de Olympische Spelen is onzeker.

Een MRI-scan zal naar verwachting binnenkort de ernst van haar verwondingen duidelijk maken, maar aangezien er tot 9 januari 2026 geen officiële update komt, blijft haar deelname aan de halfpipe-evenementen (6-7 februari) onzeker, met het risico op een langdurige vertraging. De Olympische Spelen van Milaan-Cortina beginnen op 6 februari, waardoor er weinig tijd overblijft voor herstel. Kim voelt zich in topvorm voor het snowboarden en is klaar om terug te keren zodra ze groen licht krijgt.

Deze blessure dreigt een ongekende prestatie in de weg te staan: als eerste drie gouden medailles op rij winnen in de halfpipe voor vrouwen. Ondanks een tegenslag in december 2025 als gevolg van een andere, niet nader gespecificeerde blessure, belichaamt Kim veerkracht, gesteund door een enorme fanbase op sociale media waar ze haar rauwe emoties deelt. Haar reis is inspirerend; ze transformeert elke tegenslag in een potentiële comeback.