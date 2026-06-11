Hailey Bieber brengt deze tijdloze klassieker uit de jaren 2000 weer in de mode met een opvallende look.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber bevestigt haar status als mode-icoon van haar generatie. In een recente video op Instagram toonde ze een minimalistische look: een eenvoudig wit topje gecombineerd met een laag uitgesneden broek, helemaal in de stijl van de jaren 2000. Deze stijldemonstratie wist, niet geheel verrassend, haar miljoenen volgers direct te boeien.

Het eenvoudige witte tanktopje, een tijdloze klassieker uit de jaren 2000.

Op de gedeelde foto's poseert Hailey Bieber in een zacht verlichte kamer, gekleed in een eenvoudig wit hemdje. Het topje heeft een rechte snit bij de buste, een strakke horizontale halslijn en twee dunne bandjes die net genoeg zijn om het op zijn plaats te houden. Het kledingstuk is kenmerkend voor een bepaald tijdperk.

Begin jaren 2000 werd de "cami" (een wit hemdje) een absolute modeklassieker, populair gemaakt op het scherm door de Amerikaanse actrice, regisseur en producent Jennifer Aniston in de serie "Friends", door de Amerikaanse actrice en producent Sarah Jessica Parker, en door de Amerikaanse zangeres Britney Spears en de Amerikaanse mediapersoonlijkheid en zakenvrouw Paris Hilton. Een eenvoudig kledingstuk, maar wel een dat een heel decennium aan esthetiek belichaamt.

Een laag uitgesneden broek en een zwarte riem: de perfecte Y2K-combinatie.

De combinatie met de broek maakt de look zo herkenbaar. Hailey Bieber combineerde haar eenvoudige witte tanktop met een witte broek met lage taille – een iconisch detail uit de jaren 2000, dat tien jaar lang uit de kledingkasten verdween voordat het in 2022 een sterke comeback maakte. De hele outfit wordt geaccentueerd door een dunne zwarte riem, die precies de juiste hoeveelheid grafisch contrast toevoegt aan het monochrome silhouet. De balans klopt meteen.

Waarom Y2K een sterke comeback maakt

Hailey Bieber heeft de afgelopen jaren een uitgesproken minimalistische stijl ontwikkeld, waarbij het opnieuw uitgevonden basisstuk centraal staat. De heropleving van modetrends uit de jaren 2000 op de catwalks en in de vrijetijdsgarderobe is inmiddels ook goed gedocumenteerd. De shows voor lente/zomer 2026 lieten een veelvoud aan verwijzingen zien: laag uitgesneden broeken, dunne riemen, eenvoudige tanktops en zeer lichtblauwe jeans. Deze algemene trend sluit perfect aan bij de esthetiek van Hailey Bieber.

Met deze nieuwste verschijning in een eenvoudig wit topje en een laag uitgesneden broek, brengt Hailey Bieber niet zomaar een eerbetoon aan de jaren 2000. Ze bevestigt vooral dat klassiekers die in een nieuw jasje zijn gestoken, nog steeds de krachtigste zijn. Een stijl die anderen de hele zomer lang zal inspireren.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
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