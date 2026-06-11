Worstelaarster Liv Morgan trekt de aandacht met haar zomerse strandlook.

Liv Morgan is een van de populairste worstelaars in WWE van dit moment. Deze keer zorgde ze voor een sensatie onder haar fans aan de kust van Amalfi – een parel van Zuid-Italië.

Een zwart-wit gestreept tweedelig badpak, met uitzicht op zee.

Op een van de meest gedeelde foto's is Liv Morgan te zien in een zomerse tweedelige outfit met een gestreept patroon. Het zwart-wit gestreepte triangeltopje wordt gecombineerd met een broekje dat aan de zijkanten vastgeknoopt kan worden. Een minimalistisch item, direct herkenbaar aan zijn vintage strandvibe – een mix van de Italiaanse stijl uit de jaren 70 en de Californische esthetiek uit de jaren 90, die doet denken aan de catwalks van de lente/zomercollectie 2026.

De omgeving versterkt het algehele effect: okerkleurige rotsen, turkoois water, het gouden licht dat typisch is voor een late mediterrane namiddag. Alles in de foto draagt bij aan een filmisch beeld – alsof een jonge Italiaanse ster uit een ander tijdperk voor een tijdschrift uit die tijd heeft geposeerd.

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Een witte jurk met stippen voor de tweede look.

Op een andere foto die door fans werd gedeeld, koos Liv Morgan voor een andere, maar even zomerse look: een strapless witte mini-jurk met stippen, een aansluitend silhouet en een korte zoom. De retro-uitstraling van het kledingstuk doet meteen denken aan pin-ups uit de jaren 50, maar heeft er een perfect moderne, relaxte draai aan gegeven.

Om deze outfit compleet te maken, koos ze voor blond haar dat op sommige foto's in een knot was opgestoken, en op andere foto's los onder een simpele zwarte pet. Geen opvallende accessoires, geen opzichtige sieraden: gewoon een strak silhouet, volkomen op haar gemak in haar omgeving.

Een nieuwe stap voor de WWE Women's World Champion

Deze verschijning komt op een cruciaal moment in de carrière van Liv Morgan. De worstelaarster, die momenteel het WWE Women's World Championship in handen heeft, beleeft inderdaad een van de meest succesvolle periodes uit haar carrière. Ze staat regelmatig op de covers van Amerikaanse tijdschriften en is ambassadrice voor verschillende sportmerken. Ze bouwt aan een veelzijdig imago dat veel verder reikt dan de worstelwereld.

Deze aanpak is vergelijkbaar met die van andere vrouwelijke atleten van haar generatie, die zich steeds vaker wagen in de wereld van mode, lifestyle en zelfs film. Voorbeelden te over: de Ierse worstelaar Becky Lynch in onafhankelijke films, de Amerikaanse worstelaar Bianca Belair op de covers van Vogue en de Australische worstelaar Rhea Ripley in talloze modecampagnes. Kortom, een nieuw tijdperk is aangebroken waarin de vrouwensportindustrie de concurrentie aangaat met de reguliere mode-industrie.

Met deze fotoserie aan de Amalfikust heeft Liv Morgan een bijzonder succesvol zomeroptreden achter de rug. Het bevestigt bovendien dat haar carrière buiten de ring nu minstens evenveel aandacht krijgt als haar officiële gevechten.