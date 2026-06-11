Basketbalster Angel Reese blijft de aandacht trekken met haar outfits buiten het veld.

De Amerikaanse basketbalster Angel Reese, die uitgegroeid is tot een van de meest gevolgde figuren in de WNBA en een van de meest invloedrijke mode-iconen van haar generatie, deelde een reeks foto's op Instagram in een donker latex catsuit, wat direct een enorme hype op sociale media veroorzaakte.

Een complete latex look

Op de foto's poseert Angel Reese met haar inmiddels kenmerkende zelfvertrouwen. Ze draagt een zwarte latex playsuit, getailleerd met een geïntegreerde riem. Het kledingstuk is direct herkenbaar aan de glanzende afwerking en de perfecte valling – kenmerkend voor dit ruwe, veeleisende materiaal dat de afgelopen seizoenen een vaste waarde is geworden op de catwalks van grote modehuizen.

De keuze voor een donkere, bijna zwarte tint versterkt de grafische dimensie van het kledingstuk. Het silhouet is strak, gestructureerd en straalt een uitgesproken stedelijke elegantie uit. Verre van de opzichtige codes die soms met latex worden geassocieerd, biedt Angel Reese een meer verfijnde, bijna architectonische interpretatie.

Zorgvuldig uitgekozen accessoires

Het is ongetwijfeld de algehele styling die Angel Reese's verschijning zo opvallend maakt. Aan haar voeten draagt ze hoge laarzen van leer met krokodillenprint die tot boven de knie reiken en de verticale lijn van haar silhouet benadrukken. Een smalle bril – een duidelijke verwijzing naar de jaren 90 en begin 2000 – voegt een vleugje mysterie toe aan de look.

Om haar nek vangt een kristallen choker het licht vanuit elke hoek. Aan haar vingers draagt ze ringen van verschillende groottes. En in haar hand houdt ze een gestructureerd minitasje dat de proporties perfect in balans brengt. Een perfect uitgevoerde compositie, waarin elk element zijn plaats vindt zonder het oog te overweldigen.

De Barbie Dream-outfit van vandaag 😍🔥 pic.twitter.com/gzQbH0asdg — Angel Reese Update (@angelreesefan) 4 juni 2026

Een mode-icoon dat de sportwereld overstijgt.

Los van haar kledingkeuze, maakt deze verschijning deel uit van een bredere ontwikkeling. Sinds haar eerste seizoenen in de WNBA heeft Angel Reese methodisch gewerkt aan haar imago als veelzijdige ster: campagnes voor luxemerken, verschijningen op de rode loper van het Met Gala en fotoshoots voor de meest toonaangevende modebladen. Deze aanpak doet denken aan die van andere vrouwelijke atleten, zoals de Japanse tennisster Naomi Osaka of de Amerikaanse tennisster Serena Williams vóór haar.

Angel Reese voegt er echter haar eigen kenmerkende stijl aan toe: een duidelijke wens om de codes van sport en haute couture te combineren, zonder ze ooit tegen elkaar uit te spelen. Tijdens haar recente publieke optredens buiten het veld wisselde ze af tussen strakke pakken, kleurrijke kledingstukken en nu een outfit van top tot teen in latex.

Met dit vakkundig gecombineerde latex catsuit laat Angel Reese opnieuw haar gevoel voor stijl zien. En bevestigt ze haar status als een van de sleutelfiguren van een nieuwe generatie die zich behendig verzet tegen zowel conventies als moderegels.

