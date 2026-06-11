WK 2026: Waarom de partners van de spelers ook buiten het veld zo fascinerend zijn.

Van 11 juni tot 19 juli 2026 zullen alle ogen gericht zijn op de stadions van de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Sportieve prestaties zullen echter niet het enige zijn dat de gemoederen bezighoudt. Zowel op de tribunes als op sociale media zullen de partners van de voetballers aanzienlijke aandacht trekken. Dit fenomeen zegt veel over de evolutie van beroemdheid in het digitale tijdperk.

Veel meer dan alleen silhouetten op de tribune.

Lange tijd werden de partners van spelers gereduceerd tot louter gezelschap. Tegenwoordig is de realiteit heel anders. Velen van hen hebben hun eigen carrière opgebouwd en een sterke publieke identiteit ontwikkeld.

Ondernemers, contentmakers, modellen en merkoprichters bouwen indrukwekkende communities op sociale media. Hun invloed reikt veel verder dan de voetbalwereld. Ze inspireren met hun stijl, hun professionele projecten en zelfs hun manier van omgaan met het gezinsleven in de openbaarheid. Hun aanwezigheid bij grote competities wordt daarom niet langer gezien als een louter sociaal detail; het is een integraal onderdeel geworden van het mediaspektakel.

Twee figuren die de aandacht trekken

Het is onmogelijk om dit fenomeen te bespreken zonder aan Georgina Rodríguez te denken. De partner van Cristiano Ronaldo heeft zich ontpopt tot een belangrijke persoonlijkheid. Haar carrière, haar samenwerkingen met prestigieuze merken en haar documentaireseries hebben allemaal bijgedragen aan haar internationale reputatie.

Een andere zeer verwachte persoonlijkheid is Antonela Roccuzzo, de vrouw van Lionel Messi. Haar imago, dat meer geassocieerd wordt met discretie en authenticiteit, spreekt een publiek aan dat sterke familiewaarden waardeert. Tussen haar projecten in de modewereld en haar beheerste aanwezigheid op sociale media belichaamt ze een andere manier van bestaan in de mediawereld. Twee vrouwen, twee werelden, maar een gedeeld vermogen om te boeien, veel verder dan de sportieve prestaties van hun partners.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Georgina Rodríguez (@georginagio)

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Wanneer sport, mode en invloed samenkomen

De fascinatie voor deze persoonlijkheden wordt deels verklaard door de nieuwsgierigheid die ze opwekken. Ze bieden een kijkje achter de schermen van een wereld die vaak ontoegankelijk is: alledaagse momenten, reizen, feesten of onvoorwaardelijke steun tijdens belangrijke gebeurtenissen.

Hun berichten creëren een gevoel van verbondenheid, terwijl ze tegelijkertijd een element van fantasie behouden. Deze combinatie spreekt zowel internetgebruikers als merken aan, die altijd op zoek zijn naar figuren die een betrokken publiek kunnen verenigen. In deze context wordt het WK ook een cultureel platform waar voetbal, trends en persoonlijke verhalen samenkomen.

Een controversieel label.

De Engelse term "WAGs", die gebruikt wordt om de echtgenotes en partners van atleten aan te duiden, blijft controversieel. Sommigen bekritiseren het label omdat het hun identiteit reduceert tot die van hun partner, waardoor hun eigen prestaties soms onderbelicht blijven. Velen eisen daarom erkenning voor hun talenten, hun zakelijke activiteiten of hun activisme, los van hun romantische relaties.

Deze beschouwing gaat verder dan het simpele kader van voetbal. Ze stelt de vraag hoe de maatschappij nog steeds aankijkt tegen vrouwen die samenwerken met beroemde persoonlijkheden, zelfs als die een rijke en inspirerende carrière hebben.

Het WK 2026 zal zich daarom niet alleen op het veld afspelen. Op de tribunes en op de schermen zullen deze vrouwen een prominente plaats innemen in het verhaal van het toernooi. Ze zijn meer dan alleen goede vriendinnen en familieleden van voetbalsterren; ze zijn nu publieke figuren op zich. En als hun populariteit blijft groeien, komt dat wellicht doordat ze een nieuwe definitie van invloed vertegenwoordigen: veelzijdig, assertief en uitgesproken modern.